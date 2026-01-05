15 tatil ne zaman başlıyor, hangi gün? 15 tatile kaç gün kaldı?

2. Ara Tatil ve Bayram Sinerjisi İkinci dönem ara tatili 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek. 2026 yılında Ramazan Bayramı da 20-22 Mart tarihlerine denk geldiği için, ara tatil doğrudan bayram tatili ile birleşmiş olacak. Öğrenciler bu dönemde hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 günlük bir ara verecekler.

2026 Yaz Tatili 2025-2026 eğitim-öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla resmen sona erecek. Bu tarih itibarıyla milyonlarca öğrenci yaklaşık üç ay sürecek olan uzun yaz tatiline başlayacak.

2. Ara Tatil: 16 - 20 Mart 2026 (Ramazan Bayramı ile birleşiyor)

Eğitim Sonu (Yaz Tatili): 26 Haziran 2026 Cuma