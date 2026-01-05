15 tatil ne zaman başlıyor, hangi gün? 15 tatile kaç gün kaldı?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı takvim doğrultusunda, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk yarısı tamamlanmak üzere. Bugün itibarıyla sömestr tatiline oldukça kısa bir süre kalmış olması; hem öğrenciler hem de veliler için sınav maratonunun yerini karne heyecanına ve tatil planlarına bıraktığı bir süreci başlattı.
1 15 tatil ne zaman başlıyor, hangi gün?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, milyonlarca öğrenci ve velinin beklediği yarıyıl tatili (15 tatil) tarihleri netleşti.
İşte 2026 sömestr tatili takvimi:
Karne Günü ve Başlangıç Öğrenciler, 16 Ocak 2026 Cuma günü ilk dönem karnelerini alarak yoğun geçen bir eğitim maratonuna ara verecekler. Sömestr tatili resmi olarak 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak.
Tatil Süresi ve Bitiş İki hafta sürecek olan yarıyıl tatili, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Hafta sonu tatilleriyle birleştiğinde öğrenciler toplamda 16 gün dinlenme fırsatı bulacaklar.
Okulların Açılış Tarihi Tatilin ardından ikinci dönemin ilk zili, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü çalacak ve ders başı yapılacak.
2 15 tatile kaç gün kaldı?
5 ocak 2026 itibari ile sömestr tatiline 10 gün kaldı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, ikinci dönemdeki tatil planlamaları ve okulların kapanış tarihi ise şu şekildedir:
3 2. ara tatil ne zaman?
2. Ara Tatil ve Bayram Sinerjisi İkinci dönem ara tatili 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek. 2026 yılında Ramazan Bayramı da 20-22 Mart tarihlerine denk geldiği için, ara tatil doğrudan bayram tatili ile birleşmiş olacak. Öğrenciler bu dönemde hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 günlük bir ara verecekler.
2026 Yaz Tatili 2025-2026 eğitim-öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla resmen sona erecek. Bu tarih itibarıyla milyonlarca öğrenci yaklaşık üç ay sürecek olan uzun yaz tatiline başlayacak.
2. Ara Tatil: 16 - 20 Mart 2026 (Ramazan Bayramı ile birleşiyor)
Eğitim Sonu (Yaz Tatili): 26 Haziran 2026 Cuma