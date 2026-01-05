2026 sağlık personeli maaş zammı netleşti: Doktor ve personel maaşları ne kadar oldu?

Buna göre, 126 bin 119 lira olan uzman doktor maaşı, 149 bin 577 liraya yükselecek.

Lisans mezunu sağlık memuru maaşı ise 65 bin 814 lira olacak. Sağlık fizikçisi maaşı 64 bin 506 liraya çıkacak.

Önlisans mezunu sağlık teknikeri maaşı ise 67 bin 150 lira olacak.