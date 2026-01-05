2026 sağlık personeli maaş zammı netleşti: Doktor ve personel maaşları ne kadar oldu?

Altı aylık enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından, 2026 yılına ilişkin sağlık personeli maaşlarına uygulanacak artış oranları ortaya çıktı. Açıklanan verilerle birlikte doktorlar ve diğer sağlık çalışanlarının yeni dönemde alacağı maaş tutarları da netleşti. Peki, doktorlar ve sağlık çalışanları ne kadar maaş alacak?
1 6 aylık enflasyon oranı netleşti
6 aylık enflasyon farkı esas alınarak yapılan hesaplamalar sonucunda, 2026 yılında uygulanacak memur zam oranı yüzde 18,60 olarak belirlendi. Bu oranla birlikte sağlık personelinin 2026 yılında alacağı maaş da belli oldu.
2 Doktor maaşı ne kadar olacak?
Buna göre, 126 bin 119 lira olan uzman doktor maaşı, 149 bin 577 liraya yükselecek.
Lisans mezunu sağlık memuru maaşı ise 65 bin 814 lira olacak. Sağlık fizikçisi maaşı 64 bin 506 liraya çıkacak.
Önlisans mezunu sağlık teknikeri maaşı ise 67 bin 150 lira olacak.