TOKİ Van kura sonuçları sorgulama: Van TOKİ kura sonuçları asil ve yedek isim listesi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 2026 yılı sosyal konut projeleri kapsamında beklenen kura çekimi takvimini başlattı. Yüz binlerce hak sahibinin merakla beklediği süreç, başvurusu onaylanan vatandaşlar arasından asil ve yedek isimlerin belirlenmesi amacıyla noter huzurunda gerçekleştirilecek.
1 TOKİ Van kura sonuçları açıklandı mı?
Toplamda 6 bin 803 konutun inşa edileceği Van'da TOKİ kura çekimi bugün yapıldı. Noter huzurunda yapılan çekilişin ardından, Vanlı binlerce vatandaşın merakla beklediği hak sahipliği listeleri sisteme aktarılmaya başlandı.
2 TOKİ Van Kura Sonuçları Nasıl Sorgulanır?
Asil ve yedek isim listeleri günün ilerleyen saatlerinde kademeli olarak e-Devlet üzerinden erişime açılacaktır. Sorgulama yapmak için:
e-Devlet Kapısı'na T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.
Arama çubuğuna "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı" yazın.
Sunulan hizmetler arasından "Kura Sonucu Sorgulama" sekmesine tıklayarak sonucunuzu görüntüleyin.
Hak Sahipleri İçin Sonraki Süreç
Kurada adı çıkan vatandaşlar için süreç şu şekilde devam edecek:
Sözleşme Aşaması: Asil hak sahipleri, TOKİ tarafından ilan edilecek olan tarihlerde ilgili banka şubelerine giderek konut sözleşmelerini imzalayacaklar.
Peşinat ve Taksit: Sözleşme imzalanması sırasında belirlenen peşinat tutarı yatırılacak; taksit ödemeleri ise sözleşme şartlarına göre başlatılacaktır.
İade İşlemleri: Kurada adı çıkmayan (hak sahibi olamayan) vatandaşların başvuru bedelleri, kura sürecinin tamamen bitmesinin ardından banka hesaplarına iade edilecek.