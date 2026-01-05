TOKİ Van kura sonuçları sorgulama: Van TOKİ kura sonuçları asil ve yedek isim listesi

Hak Sahipleri İçin Sonraki Süreç

Kurada adı çıkan vatandaşlar için süreç şu şekilde devam edecek:

Sözleşme Aşaması: Asil hak sahipleri, TOKİ tarafından ilan edilecek olan tarihlerde ilgili banka şubelerine giderek konut sözleşmelerini imzalayacaklar.

Peşinat ve Taksit: Sözleşme imzalanması sırasında belirlenen peşinat tutarı yatırılacak; taksit ödemeleri ise sözleşme şartlarına göre başlatılacaktır.

İade İşlemleri: Kurada adı çıkmayan (hak sahibi olamayan) vatandaşların başvuru bedelleri, kura sürecinin tamamen bitmesinin ardından banka hesaplarına iade edilecek.