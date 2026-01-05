KPSS 2025/2 tercih sonuçları açıklandı mı? Gözler ÖSYM merkezi atama sonuçlarında

ÖSYM’nin resmi takvimi ve geçmiş yıllardaki uygulama hızı göz önüne alındığında, bugün yani 5 Ocak 2026 Pazartesi itibarıyla heyecanın en yüksek olduğu güne girmiş bulunuyoruz. Henüz sisteme düşmüş resmi bir sonuç duyurusu bulunmasa da, adaylar için kritik bir hafta başladı.

İşte KPSS 2025/2 tercih sonuçlarıyla ilgili şu anki tablo:

Beklenen İlan Saati ve Takvimi

ÖSYM, yerleştirme sonuçlarını genellikle tercih sürecinin bitiminden sonraki 10 gün içinde açıklar. 25 Aralık'ta biten tercihler için bugün 11. güne girildi.

Kritik Tahmin: ÖSYM genellikle merkezi yerleştirme sonuçlarını öğleden önce (10:00 - 11:30) veya mesai bitimine yakın (17:00 - 18:30) saatlerinde duyuruyor.

En Güçlü Tarih: 1 Ocak tatili ve hafta sonu araya girdiği için, haftanın ilk iş günü olan bugün (5 Ocak) sonuçların gelmesi en güçlü ihtimal olarak değerlendiriliyor.