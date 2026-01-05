KPSS 2025/2 tercih sonuçları açıklandı mı? Gözler ÖSYM merkezi atama sonuçlarında

ÖSYM’nin 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında topladığı KPSS 2025/2 tercihleri için adayların heyecanlı bekleyişi, bugün (5 Ocak 2026 Pazartesi) itibarıyla zirveye ulaşmış durumda. Merkezi atama olması ve mülakatsız yerleştirme yapılması nedeniyle büyük önem taşıyan bu sürecin sonuçları her an ilan edilebilir.
1 KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM’nin resmi takvimi ve geçmiş yıllardaki uygulama hızı göz önüne alındığında, bugün yani 5 Ocak 2026 Pazartesi itibarıyla heyecanın en yüksek olduğu güne girmiş bulunuyoruz. Henüz sisteme düşmüş resmi bir sonuç duyurusu bulunmasa da, adaylar için kritik bir hafta başladı.
İşte KPSS 2025/2 tercih sonuçlarıyla ilgili şu anki tablo:
Beklenen İlan Saati ve Takvimi
ÖSYM, yerleştirme sonuçlarını genellikle tercih sürecinin bitiminden sonraki 10 gün içinde açıklar. 25 Aralık'ta biten tercihler için bugün 11. güne girildi.
Kritik Tahmin: ÖSYM genellikle merkezi yerleştirme sonuçlarını öğleden önce (10:00 - 11:30) veya mesai bitimine yakın (17:00 - 18:30) saatlerinde duyuruyor.
En Güçlü Tarih: 1 Ocak tatili ve hafta sonu araya girdiği için, haftanın ilk iş günü olan bugün (5 Ocak) sonuçların gelmesi en güçlü ihtimal olarak değerlendiriliyor.
ÖSYM KPSS Tercih Sonuç Sorgulama Adımları
Sonuçlar açıklandığı an, adayların sisteme yüklenmesi nedeniyle oluşabilecek yoğunluğu aşmak için şu yöntemi izleyebilirsiniz:
Doğrudan Link: sonuc.osym.gov.tr adresine gidin. (Duyuru yapıldıktan sonra ana sayfada en üstte yer alacaktır.)
Kimlik Bilgileri: T.C. Kimlik Numaranız ve aday şifrenizle giriş yapın.
Mobil Alternatif: Eğer web sitesi yoğunluktan dolayı açılmazsa, ÖSYM Aday İşlemleri (AİS) mobil uygulaması üzerinden sonuçlarınıza daha hızlı erişebilirsiniz.