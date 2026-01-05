ARA
DOLAR
43,04
0,06%
DOLAR
EURO
50,54
0,14%
EURO
GRAM ALTIN
6171,21
0,40%
GRAM ALTIN
BIST 100
11702,00
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • Özel okullarda 2026-2027 eğitim yılı zam tavanı netleşti: Sınır kaç oldu?

Özel okullarda 2026-2027 eğitim yılı zam tavanı netleşti: Sınır kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla, milyonlarca veliyi ilgilendiren özel okul ücretlerine uygulanacak artış oranı netleşti. Peki, özel okullar 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulayabileceği ücret artışlarının üst sınırı ne kadar oldu?


Son Güncellenme:
Özel okullarda 2026-2027 eğitim yılı zam tavanı netleşti: Sınır kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, özel okul ücretlerine uygulanacak artış oranı belirlendi. Buna göre, 2026-2027 eğitim öğretim yılında özel okulların yapabileceği ücret artışları için geçerli olacak üst sınır da ortaya çıktı.

1 Özel okul ücretleri tavan zam oranları nasıl belirleniyor?

Özel okul ücretleri tavan zam oranları nasıl belirleniyor?

Aralık ayında enflasyon, beklentilerin altında kalarak yüzde 0,89 oranında yükseldi ve 2025 yılı enflasyonu yüzde 30,89 olarak hesaplandı.

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise aralık ayında yüzde 0,75 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 27,67 düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu veriler, özel okullarda uygulanabilecek zam oranlarının belirlenmesinde esas alındı.

Daha önce ÜFE ve TÜFE verilerinin ortalaması alınarak buna 5 puan eklenirken, yeni yıldan itibaren ÜFE-TÜFE ortalaması 1,05 katsayısıyla çarpılarak hesaplama yapılacak.

2 En yüksek ücret artış oranı ne kadar oldu?

En yüksek ücret artış oranı ne kadar oldu?

Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, 1. sınıf, 5. sınıf ve 9. sınıf öğrencileri için özel okulların uygulayabileceği en yüksek ücret artış oranı yüzde 43,92 olarak hesaplandı. Söz konusu oran, yeni kayıtlar ile kademe başlangıçlarında uygulanabilecek.

Aynı okulda eğitimine devam eden öğrencilerin bulunduğu ara kademelerde ise ücret artış oranı yüzde 30,74 ile sınırlı olacak.

3 Eğitim dışı kalemlerde zam oranı ne kadar oldu?

Eğitim dışı kalemlerde zam oranı ne kadar oldu?

Eğitim hizmeti kapsamı dışında kalan kalemler için de farklı bir üst sınır belirlendi. Servis ve yemek bedelleri hariç tutulmak üzere, eğitim dışı hizmetlerde uygulanabilecek zam oranı yüzde 29,28 olarak tespit edildi.

Söz konusu oranlar azami artış niteliği taşıyor. Buna göre, özel okullar 2026-2027 eğitim öğretim yılında bu sınırların üzerinde ücret artışına gidemeyecek.

4 Başlangıç sınıflarında oran ne olacak?

Başlangıç sınıflarında oran ne olacak?

Öte yandan, 1., 5. ve 9. sınıflara ilk kez kayıt yaptıracak öğrencilerin ücretleri, enflasyonun yüzde 50 fazlasını aşamayacak şekilde sınırlandırılmıştı.
İlgili Haberler
TÜİK açıkladı: Aralık ayı enflasyon rakamı belli oldu
TÜİK açıkladı: Aralık ayı enflasyon rakamı belli oldu
6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2026 memur ve emekli maaş zammı hesaplaması
6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2026 memur ve emekli maaş zammı hesaplaması
2026 kıdem tazminatı tavanı netleşti: Zam oranı kaç oldu?
2026 kıdem tazminatı tavanı netleşti: Zam oranı kaç oldu?
Memur ve emekli maaş zammı belli oldu! SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ne kadar maaş alacak?
Memur ve emekli maaş zammı belli oldu! SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ne kadar maaş alacak?
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL