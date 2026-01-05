Özel okullarda 2026-2027 eğitim yılı zam tavanı netleşti: Sınır kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, özel okul ücretlerine uygulanacak artış oranı belirlendi. Buna göre, 2026-2027 eğitim öğretim yılında özel okulların yapabileceği ücret artışları için geçerli olacak üst sınır da ortaya çıktı.
1 Özel okul ücretleri tavan zam oranları nasıl belirleniyor?
Aralık ayında enflasyon, beklentilerin altında kalarak yüzde 0,89 oranında yükseldi ve 2025 yılı enflasyonu yüzde 30,89 olarak hesaplandı.
Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise aralık ayında yüzde 0,75 artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 27,67 düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu veriler, özel okullarda uygulanabilecek zam oranlarının belirlenmesinde esas alındı.
Daha önce ÜFE ve TÜFE verilerinin ortalaması alınarak buna 5 puan eklenirken, yeni yıldan itibaren ÜFE-TÜFE ortalaması 1,05 katsayısıyla çarpılarak hesaplama yapılacak.
2 En yüksek ücret artış oranı ne kadar oldu?
Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, 1. sınıf, 5. sınıf ve 9. sınıf öğrencileri için özel okulların uygulayabileceği en yüksek ücret artış oranı yüzde 43,92 olarak hesaplandı. Söz konusu oran, yeni kayıtlar ile kademe başlangıçlarında uygulanabilecek.
Aynı okulda eğitimine devam eden öğrencilerin bulunduğu ara kademelerde ise ücret artış oranı yüzde 30,74 ile sınırlı olacak.
3 Eğitim dışı kalemlerde zam oranı ne kadar oldu?
Eğitim hizmeti kapsamı dışında kalan kalemler için de farklı bir üst sınır belirlendi. Servis ve yemek bedelleri hariç tutulmak üzere, eğitim dışı hizmetlerde uygulanabilecek zam oranı yüzde 29,28 olarak tespit edildi.
Söz konusu oranlar azami artış niteliği taşıyor. Buna göre, özel okullar 2026-2027 eğitim öğretim yılında bu sınırların üzerinde ücret artışına gidemeyecek.
4 Başlangıç sınıflarında oran ne olacak?
Öte yandan, 1., 5. ve 9. sınıflara ilk kez kayıt yaptıracak öğrencilerin ücretleri, enflasyonun yüzde 50 fazlasını aşamayacak şekilde sınırlandırılmıştı.