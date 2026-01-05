Özel okullarda 2026-2027 eğitim yılı zam tavanı netleşti: Sınır kaç oldu?

Eğitim hizmeti kapsamı dışında kalan kalemler için de farklı bir üst sınır belirlendi. Servis ve yemek bedelleri hariç tutulmak üzere, eğitim dışı hizmetlerde uygulanabilecek zam oranı yüzde 29,28 olarak tespit edildi.

Söz konusu oranlar azami artış niteliği taşıyor. Buna göre, özel okullar 2026-2027 eğitim öğretim yılında bu sınırların üzerinde ücret artışına gidemeyecek.