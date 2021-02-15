Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal platformlar üzerinden yapılan sosyal ticaretin (s-ticaret) yıldızı parladı. 2020’de Türkiye’de s-ticaret yaklaşık yüzde 80 arttı.

Sosyal medya şirketleri yeni projeler geliştirirken Boyner, Flo gibi şirketler s-ticarette hedef büyüttü. ‘Sosyal’ alışverişte talep patladı.

Dijitalleşmeyle hayatımızın odağına oturan Instagram, Facebook, YouTube, Tiktok gibi sosyal platformlar artık sosyalleşme işlevinin dışında şirketler için bir pazar yeri haline gelmeye başladı. E-ticaretin bir uzantısı olan sosyal ticaret yani s-ticaret, e-ticaret işlemleri için sosyal ağların kullanımını ifade ediyor.

Şirketler, sosyal medya platformlarını vitrin ve satış noktası gibi kullanıyor. Özellikle Covid-19’la ortaya çıkan sosyal izolasyon tedbirleri nedeniyle insanların sosyal medyada daha fazla vakit geçirmeye başlaması, pazarın hareketlenmesine neden oldu.

Ödeme platformu Paymes’in analizine göre, 2020 yılında Türkiye’de sosyal ticaret yaklaşık yüzde 80 oranında büyüdü. Pandeminin verdiği büyüme ivmesi 2021’de de devam edecek gibi görünüyor. Avantajix.com Kurucu Ortağı Güçlü Kayral, “2021’de e-ticarette de s-ticarette de büyüme yüzde 50’nin altında olmayacaktır” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.