Tesla CEO’su Elon Musk yapım aşamasında olan yeni yarı iletken fabrikaları sayesinde, bu yıl otomobil endüstrisini sarsan küresel çip kıtlığının kısa vadeli olacağını söyledi.

Koronavirüs pandemisiyle birlikte yaşanan çip krizinin vurduğu otomotiv sektörüne umut verici haber elektrikli araç üreticisi Tesla’nın CEO’su Elon Musk’tan geldi. Elon Musk çip sıkıntısının kısa süreli olacağını düşündüğünü söyledi.

İtalyan Teknoloji Haftası’nda konuşan Elon Musk, yapım aşamasında olan yeni yarı iletken fabrikaları sayesinde, bu yıl otomobil endüstrisini sarsan küresel çip kıtlığının kısa vadeli olacağını beklediklerini dile getirdi.

Musk, yapılmakta olan çok sayıda çip üretim tesisi olduğunu söyleyerek, “Gelecek yıla kadar çip sağlamak için iyi bir kapasiteye sahip olacağımızı düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

Çip krizi nedeniyle üretim bantlarını durduran otomotiv şirketlerinin 210 milyar dolara yakın kayıplarının olacağı iddia edilmişti.