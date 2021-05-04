Verizon, Yahoo ve AOL markalarını 5 milyar dolar karşılığında Apollo Global’e sattı. Verizon Yahoo’yu 2017 yılında 4.5 milyar dolara satın almıştı.

Verizon, Yahoo ve AOL markalarını bünyesinde bulunduran Verizon Media şirketini özel yatırım fonu Apollo Global Mangement’a 5 milyar dolar karşılığında satıyor.

Verizon’dan yapılan açıklamaya göre satış sonrası şirketin adı Yahoo olacak ve Verizon yeni şirketin yüzde 10 hissedarı olmaya devam edecek.

Verizon, AOL’i 2015 yılında 4.4 milyar dolara, Yahoo’yu ise 2017’de 4.5 milyar dolara satın almıştı.

MİCROSOFT 47 MİLYAR DOLAR TEKLİF ETMİŞTİ

1994 yılında kurulan arama motoru Yahoo, 2000 yılına gelindiğinde dünyanın en popüler sitesi olmuştu. Ancak zaman içinde pazar payını Google’a kaptırmaya başladı. 2008 yılında Microsodt Yahoo’yu satın almak için 44.6 milyar dolarlık bir teklifte bulundu. Bu teklif reddedilince 47 milyar dolarlık yeni bir teklif verdi. Ancak bu teklif de Yahoo yönetimi tarafından yetersiz bulundu.

Çalkantılı geçen yılların ardından zamanında 47 milyar doları düşük bulan Yahoo Verizon tarafından 4.5 milyar dolara satın alındı.