FİBA Grubu şirketlerinden Gelecek Varlık, şirket paylarının halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.

Fiba Holding, Gelecek Varlık Yönetim şirketini halka arz etmek için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu. Şirket, bireylerin veya kuruluşların tahsili gecikmiş alacaklarını bankalar ya da başka kuruluşlardan satın alıp borçlar tahsil etme alanında faaliyet gösteriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre 2020 sonu verilerine göre devir aldığı alacaklardan bugüne kadar 3,8 milyar TL tahsilat gerçekleştiren şirket, 2021’in ilk çeyreğinde tahsilat tutarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artırdı.

SPK tarafından onaylanmamış taslak izahnameye göre Gelecek Varlık’ın ek satış dahil sermayesinin yüzde 32’si halka arz edilecek. Halka arza Garanti Yatırım aracılık edecek.