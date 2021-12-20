ABD’de özellikle pandemi dönemiyle birlikte paket servis hizmetleri oldukça revaçta. Son dönemde ise hayalet mutfak, hayalet restoran olarak da bilinen paket servis restoranlar yükselişe geçti.

TikTok da hayalet mutfak konseptine katılıyor. Business Insinder’ın haberine göre TikTok, sosyal medya uygulaması tarafından popüler hale getirilen yemekleri sunmak için ülke genelinde hayalet mutfaklar açıyor. Mart ayı için toplam 300 TikTok restoran yeri planlanıyor ve 2022’nin sonuna kadar rakamın 1.000’i bulması hedeleniyor. TikTok, kârını platformdaki bu tarz içerik üreticileri ve mutfak yeteneklerine yeniden yatırmayı planladığını söylüyor.

TikTok, sosyal medyada yemek pişirme videoları arasında gezinmeyi seven, en viral yiyecek hitlerine dayanan yeni bir hayalet mutfak restoran konsepti geliştiriyor.

Tiktok, Mart 2022’den itibaren teslimata dayalı bir yemek hizmeti zinciri başlatmak için Virtual Dining Concepts ile ortaklık kurduğunu duyurdu.

Sosyal medya temalı restoranın menüsünde, fırında beyaz makarna, ezme burger, makarna cipsi gibi platformdaki kullanıcılar tarafından popüler hale getirilen yemekler yer alacak.

TikTok Kitchens’ın 300 lokasyonla başlaması bekleniyor ve Buca di Beppo ve Bertucci’s gibi ulusal zincir restoranlardan faaliyet gösterecek. Bu şirketler , pandemi sırasında yiyecek teslimatları arttıkça popülaritesi artan ve fiziksel bir dükkanı olmayan doğrudan siparişleri sunduğu popüler hayalet mutfak trendine katılacak .

TikTok , ABD’de ayda ortalama 130 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip. #FoodTok – yemek tarifi denemeleri ve yemek pişirme tüyoları da dahil olmak üzere TikTok’ta yemekle ilgili içerik platformun en popüler köşelerinden biri ve TikTok bu ilgiden yararlanmayı hedefliyor .

Açıklamaya göre müşteriler Grubhub aracılığıyla TikTok Kitchen için sipariş verebilecek.

Açıklamaya göre ülke çapındaki restoranlar da bir “pazar ortağı” olmak için başvurabilir ve TikTok Kitchen siparişleri için yemek hazırlamaya ev sahipliği yapmalarına izin verebilir. Virtual Dining Concepts, 2022’nin sonuna kadar 1.000 lokasyonun açılmasını hedeflediğini söyledi.