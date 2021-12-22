Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), cari açığı azaltmaya yönelik cep telefonlarında yenilenmiş ürün teşviki kapsamında fiyat limitlerinde ve taksit sınırlarında değişiklik yaptı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun yenilenmiş cep telefonlarına ilişkin kararı BDDK’nın sitesinde yayımlandı.