Oyun pazarında hem büyüme hem de yatırım anlamında gelişmeler olduğunu söyleyen Netmarble EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özistek, sektörde yeni satın alma fırsatlarının da doğabileceğini söyledi.

Netmarble bünyesinde yerli oyun geliştiricilerin dünyaya açılması için ayrı bir departman kurduklarını ifade eden Özistek, en büyük yatırımlarının bu alana olduğunu ve dünyadaki oyun listelerine destekledikleri şirketlerin girdiklerini aktardı.

Bu kapsamda yeni bir yatırımın da müjdesini veren Barış Özistek, ‘’Yerli oyun geliştiricilere yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Toplam 14 şirkete yatırım yaptık. Aktif olarak 30 şirketle de çalışıyoruz. Önemli bir iş ortağımızla birlikte sadece oyuna odaklı hızlandırma merkezi yatırımımız olacak. Mobil oyun girişimlerine yatırım yapacak bu merkezi önümüzdeki aylarda açmayı planlıyoruz’’ dedi.