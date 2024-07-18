Yükselişe geçen yeni meslek: Prompt mühendisliği nedir?

Yapay zeka teknolojisinden yüksek verim almak için talimatların en doğru şekilde tasarlanması önemli. Bu noktada da "prompt mühendisliği" devreye giriyor. Bu anlamda prompt mühendisliği yapay zeka araçlarından en uygun sonuçları elde edecek talimatları tasarlama pratiğidir. Doğru komutlar ile pazarlama e-postaları yazmaktan kod üretmeye, metin analizinden sohbet robotları aracılığıyla müşterilerle etkileşim kurmaya kadar yapay zeka modelinden daha iyi sonuçlar elde edilebilir.

ÖNEMİ NE?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Güvenli İnternet Merkezi Koordinatörü Dr. Şahin Bayzan ise TRT Haber'e prompt mühendisliği nedir sorusunu şöyle yanıtlıyor: Oldukça hızla gelişen bir alan olan prompt mühendisliği, yakın bir gelecekte birçok sektörde önemli rol oynayacak potansiyele sahip olacak. Bu alanda uzmanlaşmak, yapay zeka dil modellerinin gücünü en iyi şekilde kullanarak çeşitli uygulamalarda inovasyon ve verimlilik sağlamaya yardımcı olacaktır.”

Bayzan, yapay zeka modellerinin, doğru ve istenilen sonuçları üretebilmek için verilen talimatlara (promptlara) büyük ölçüde bağımlı olduğunu belirtiyor. "Bu talimatlar, modelin anlayacağı ve uygun bir şekilde yanıt vereceği biçimde formüle edilmeli" diyor: Prompt mühendisliği, bu noktada devreye girerek, dil modellerinin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak ve belirli görevler için optimize edilmiş yanıtlar almak amacıyla doğru girişlerin tasarımını ve ayarlanmasını sağlar.”

KİMLER İYİ PROMPT MÜHENDİSİ OLABİLİR?

Bayzan, prompt mühendisi olmayı düşünen kişilerde aranan özellikler için de yorum yapmış. Sıraladığı bazı özellikler şöyle:

Kişinin, temel yapay zeka ve dil modelleri konularında geniş bilgiye sahip olması gerekiyor.

Özellikle Python gibi programlama dillerinde yetkin olması, dilin yapısı ve dil işleme teknikleri konusunda da yeterli eğitimi almış olması önemli.

Veri analizi ve veri işleme yetkinliği ile etkili iletişim becerileri de önemli.

Problem anlama ve çözme yeteneği bulunması, bu alandaki güncel gelişmeleri takip etmesi ve sürekli öğrenmeye açık, güvenlik ve etik bilincine sahip olması beklentiler arasında.

İLGİ ARTMAYA BAŞLADI

Linkedin'de yer alan bir makaleye göre ise prompt mühendisliğine ilgili 2023 yılında arttı. Google Trends verileri de bunu işaret ediyor. Yine makaleye göre programlama, talimat verme ve yinelemeli koçluğun bir karışımını gerektiriyor. Henüz gelişmekte olsa da potansiyeli oldukça yüksek ve bu alan gelişmeye devam ettikçe, işletmeleri ve müşteri deneyimlerini dönüştürmek için büyük potansiyel vaat ediyor.