ABD pazarıyla küresel büyümesini hızlandıracak

İlaç sektöründe 50 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan İLKO İlaç’ın tüketici sağlığı markası Wellcare; 2026’nın sekiz ayında kutu bazında yüzde 33, TL bazında yüzde 87 büyüme kaydetti. 2016 yılında kurulan ve bu yıl 10’uncu yaşını kutlayan Wellcare, 2027’nin ilk çeyreğiyle beraber 20’den fazla yeni ürün lansmanıyla pazardaki konumunu güçlendirmeye hazırlanıyor. Son yıllarda pazarın iki katının üzerindeki büyüme gösterdiklerini söyleyen İLKO İlaç Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Cem Öncel, ihracatta da hedef büyüttüklerini belirtiyor.

Ekonomist’in 25 Ekim - 07 Kasım 2026 tarihli sayısından

Wellcare’in Vietnam’dan Türki Cumhuriyetlerine, Ortadoğu’dan Balkanlara ve Afrika’ya kadar uzanan farklı pazarlarda tüketicilerle buluştuğunu belirten Öncel, “İhracatımızı, dünyanın en büyük OTC pazarı olan ABD pazarına genişletmeye hazırlanıyoruz. FDA kayıt süreçlerimiz tamamlandı. Bu yılın sonuna doğru ABD’de online satış kanalları üzerinden ticari faaliyetlerimize başlamayı planlıyoruz. Bu gelişmeyi, Amerika Kıtası ve küresel pazarlarda ihracat faaliyetlerimizin önünü açacak stratejik bir adım olarak görüyoruz” diyor.

1 milyar barajını geçecek

Türkiye takviye edici gıda pazarının potansiyeline de değinen Öncel; pazarın 2025 yılında yaklaşık 750 milyon dolara ulaştığını, kişi başına yıllık harcamanın ise 10 doların altında kaldığını belirtiyor. Önümüzdeki beş yılda pazarın kutu bazında yıllık ortalama yüzde 15 civarında büyümesinin beklendiğini ifade eden Öncel, yerli üretimin yüzde 80’i aşan payının bu potansiyelin Türkiye’de üretime, yatırıma ve istihdama dönüşmesi için güçlü bir zemin oluşturduğunu söylüyor. Öncel, şunları ekliyor: “Wallcare olarak, 2030’da tüketici sağlığı pazarında ilk üç firmadan biri olmayı hedefliyoruz. İLKO İlaç şirketimizin yıllık 120 milyon kutu üretim kapasitesine sahip olan Konya üretim tesisleri, Wallcare’in Türkiye’deki büyüme ve uluslararası pazarlara açılma planının üretim ayağını oluşturuyor. 2026’da ciromuzun bir önceki yıla göre yüzde 100 artarak 1 milyar TL barajını geçmesini hedefliyoruz.”

Pazarın üzerinde büyüdü

Wellcare; 2025 yılında net ciroda yüzde 78, kutu satışlarında yüzde 29 büyüme kaydetti. Aynı dönemde OTC pazarı kutu bazında yüzde 15, net değerde yüzde 57 büyüdü. IQVIA’nın Ocak–Ağustos 2026 verilerine göre marka, bu yılın sekiz ayında ise hem kutu hem TL bazında OTC pazarının iki katı büyüme sağladı. 2025’te yakaladıkları büyüme ivmesini 2026’da daha da artırarak sürdürdüklerinin altını çizen Öncel, AR-GE’nin uluslararası rekabetteki rolüne dikkat çekerek, “Bizim için AR-GE, uluslararası pazarlarda söz sahibi olmanın ve ülkemize daha yüksek katma değer kazandırmanın anahtarıdır. İLKO ve Wellcare’in büyüme stratejisinin merkezinde bu yaklaşım yer alıyor. İlaç sanayisindeki birikimimizi tüketici sağlığına taşırken bilimsel temelli içerik ve formülasyonlarla ürünlerimizi geliştiriyoruz” diye ekliyor.

65 milyon Euro’luk AR-GE yatırımı