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İnşaat üretiminde ibre tersine döndü! Eylülde hem aylık hem yıllık düşüş

İnşaat üretimi, ağustos ayında yıllık yüzde 2,3 ve aylık yüzde 4 artışla son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından eylülde hem aylık hem de yıllık bazda düşüş kaydetti.

İnşaat üretiminde ibre tersine döndü! Eylülde hem aylık hem yıllık düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Eylül ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini yayımladı. 

Buna göre, inşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı eylül ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 azalırken, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 12,7 arttı.

Özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi ise yüzde 8,9 azaldı.

İnşaat üretiminde ibre tersine döndü! Eylülde hem aylık hem yıllık düşüş-1

İnşaat üretimi aylık yüzde 2,7 oranında azalış gösterdi

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, aynı dönemde bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,9, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,3 ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi ise yüzde 4 azaldı.

İnşaat üretiminde ibre tersine döndü! Eylülde hem aylık hem yıllık düşüş-2
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Ekonomist
Ekonomist ekonomist@bigmedia.com.tr
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