Dijital çağın getirdiği yalnızlık ve pandeminin yarattığı sosyal mesafe, Z kuşağının ikili ilişkilerini derinden etkiliyor. Popüler arkadaşlık ve flört uygulaması Hinge’in patronuna göre, 20'li yaşlarındaki gençler artık ilk adımı atmak için yapay zekadan destek alıyor.

Tinder'ın kan kaybettiği ve Hinge'in yükselişe geçtiği arkadaşlık uygulamaları pazarında yeni trend yapay zeka entegrasyonu oldu. Ancak uzmanlar, sosyal ipuçlarından yoksun bu dijital eşleşmelerin gençlerdeki yalnızlık hissini daha da derinleştirebileceği konusunda uyarıyor.

Hinge'in patronuna göre, 20'li yaşlarındaki yalnız bireyler, eski nesillerin öz güveninden yoksun oldukları için arkadaşlık uygulamalarında sohbet başlatırken yapay zekaya ihtiyaç duyuyor.

Jackie Jantos BBC'ye yaptığı açıklamada, Z kuşağı kullanıcılarının "kesinlikle aşkı aradıklarını" ancak yüz yüze daha az sosyalleştikleri için "kendilerini ortaya koyacak özgüveni bulmakta zorlandıklarını" söyledi.

Jantos, Hinge'in bir eşleşmeyle sohbet başlatmak için öneriler sunan yapay zeka özelliğini savundu ve bu özelliğin "sizin yerinize kelimeler yazmakla ilgili olmadığını", aksine "kim olduğunuzu ifade etmenize yardımcı olduğunu" belirtti.

Bazı ilişki uzmanlarının "arkadaşlık uygulaması tükenmişliği" ve yüz yüze, daha doğal buluşmalara dönüş konusunda uyarılarda bulunmasına rağmen, Hinge Birleşik Krallık'taki kullanıcı sayısını artırmaya devam ediyor.

Tinder hâlâ en çok ziyaret edilen arkadaşlık uygulaması konumunda ancak son üç yıldır kullanım oranları düşüyor ve şu anda en yakın rakibi Hinge'in sadece kıl payı önünde yer alıyor. En çok kullanılan arkadaşlık servislerinde Hinge'i sırasıyla Bumble ve Grindr takip ediyor.

Hinge Patronundan Hayatın "Yeşil" ve "Kırmızı" Bayrakları



BBC'nin Big Boss Interview Podcast'ine konuşan Jantos, Hinge'in aylık aktif kullanıcılarının yarısından fazlasını oluşturan Z kuşağının, yirmi yıl önceki aynı yaş grubuna kıyasla diğer insanlarla yüz yüze yılda yaklaşık 1000 saat daha az zaman geçirdiğini belirtti.

Jantos, bunun günde iki saatten fazla bir süreye denk geldiğini ve bu sürenin "başka bir insanın yanında değil, büyük olasılıkla telefondaki bir deneyimin derinliklerinde" geçirildiğini ifade ediyor. Jantos, "Bu durum, insanların başkalarının etrafında olma deneyimini yaşamasını engelliyor ve bu oldukça yalnız bir deneyim" diye ekliyor.

47 yaşındaki yönetici, Birleşik Krallık'taki Z kuşağı gençlerinin neredeyse yarısının artık "sık sık veya her zaman" yalnız hissettiğini söylüyor. Covid-19 pandemisinin, birçok genç yetişkinin sosyal etkileşim açısından en öğretici ve şekillendirici yıllarını kaçırmasına neden olduğunu belirtiyor:

"Başka bir insanla yüz yüze nasıl iletişim kuracağınızı, nasıl flört edeceğinizi, yakınlık hakkında nasıl düşüneceğinizi deneyimlediğiniz o yıllar birçok insan için kesintiye uğradı."

Arkadaşlık Uygulaması Tükenmişliği



Warwick Üniversitesi'nde flört, ilişkiler ve iletişim üzerine araştırmalar yapan Doç. Dr. Carolina Bandinelli de pandeminin Z kuşağı için flört dünyasını değiştirdiği görüşüne katılıyor.

Bandinelli, "Bir dönem, insanlarla tanışmanın tek yolunun arkadaşlık uygulamaları olduğu algısı vardı" diyor. Ancak şu an "abartı döneminin geride kaldığını" düşünüyor, çünkü "arkadaşlık uygulamaları vaat ettikleri gibi sonuç vermedi."

Uygulamaların, yalnız insanlara "neredeyse sonsuz bir yabancı havuzuna erişim" sağlama ve onları "reddedilme olasılığından koruma" vaadiyle sunulduğunu belirten Bandinelli, madalyonun diğer yüzünü şöyle özetliyor:

"Aslında gerçekten seçmiyorsunuz, daha çok tahmin yürütüyorsunuz. Sosyal ipuçlarının (jest, mimik, ses tonu vb.) eksikliği bunu çok zorlaştırıyor."

Hinge, kullanıcıların profillerini inceleyip daha ilgi çekici hale getirmek için öneriler sunan bir yapay zeka aracına sahip. Bir diğer özellik ise kullanıcıların sohbet başlatmasına yardımcı olan yapay zeka üretimi konuşma başlatıcılar sunuyor.

Jantos, bu araçların insanları flört sürecini yapay zekaya devretmeye teşvik ettiği yönündeki eleştirileri reddediyor ve bunların samimi etkileşimlerin yerini almak için değil, özgüveni artırmak için tasarlandığını savunuyor.

Genç profesyoneller için bir çöpçatanlık hizmeti olan Cupid in the City'nin kurucusu Siobhan Copland ise 20'li yaşlarındaki birçok yalnız insanın "arkadaşlık uygulaması tükenmişliği" yaşadığını gözlemliyor:

"Sürekli bir bilgi bombardımanına maruz kalıyoruz. Artık nicelikten ziyade nitelikli bağlar kurmak çok daha önemli hale geldi."

Copland, Z kuşağının flört dünyasında kendilerinden önceki nesillerden en büyük farkının "alkol/bar kültürüne pek ilgi duymamaları" olduğunu söylüyor ve ekliyor: "Bir Cuma gecesi barda olmak yerine spor salonunda olma ihtimalleri çok daha yüksek."