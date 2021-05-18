İmalat sanayi sektörü üretim endeksi altında hesaplanan tekstil ürünleri imalatı endeksi, martta ulaştığı 145 değeriyle, serinin açıklanmaya başlandığı 2005’ten bu zamana kadarki en yüksek rakama yükseldi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, martta arındırılmamış sanayi üretim endeksi, yıllık bazda yüzde 19,9 artışla 136,7’ye ulaştı. Bu dönemde imalat sanayi endeksi yüzde 20,9 yükselişle 138,6 değerini alırken, toplam sanayi üretim endeksinin üzerinde performans gösterdi.

İmalat sanayi endeksinin alt kalemleri incelendiğinde, tekstil ürünleri imalatı endeksi yılın ilk 3 ayında dalgalı bir seyir izledi. Endeks, ocakta 125,8, şubatta ise 122,7 değerini aldı.

Martta ise endeksin ulaştığı 145 değeri, serinin açıklanmaya başlandığı 2005’ten bu yana en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, tekstil ürünleri imalatı martta aylık bazda yüzde 18,1, yıllık bazda yüzde 28,9 artış gösterdi.

Giyim eşyası ve deri imalatı da arttı

Ocak-mart döneminde giyim eşyaları imalatı endeksinin de düzenli yükselmesi dikkati çekti. Endekste ocak ve şubatta sırasıyla 116,2 ve 116,6 değerleri yakalandı. Martta ise bir önceki aya göre yüzde 15,1, geçen yılın aynı ayına kıyasla da yüzde 20,4 artan endeks, 134,2 ile en yüksek mart ayı değerine ulaştı.

Aynı dönemde deri ve ilgili ürünlerin imalatı endeksi de benzer bir seyir izledi. Endeks ocakta 90,2, şubatta 108,7 değerini aldı. Martta hızlı yükseliş kaydeden endeks, aylık bazda yüzde 26,8, yıllık bazda 12,5 artışla 137,8 değerine çıktı. Bu rakam, söz konusu endeksin 2005’ten bu yana en yüksek ikinci değeri oldu. Endeks Mart 2018’de 142,6 değerini almıştı.

“Artışın devam etmesini bekliyorum”

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Pariterium Danışmanlık Kurucusu Dr. İsmet Demirkol, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ABD ve Avro Bölgesi’nde artan sanayi ürünleri ihtiyacının Türkiye’den karşılanmasının mart ayı sanayi üretiminin yükselmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Kapasite kullanım oranlarının ve söz konusu bölgelerin ürün talebinin artmasıyla gelecek aylarda Türkiye’de sanayi üretim endeksinde artışın devam edeceğini belirten Demirkol, “Tekstilden ara mallara, giyim eşyasından dayanıklı tüketim mallarına kadar birçok sektörün imalatındaki artışın devam etmesini bekliyorum.” dedi.

Demirkol, imalat sanayisi endeksinin yılın ilk çeyreğinde yükseliş iştahını koruduğuna dikkati çekerek, salgının seyrine yönelik olumlu gelişmelerin söz konusu yükselişleri destekleyeceğini bildirdi.

Türkiye’nin bu yılın ilk çeyreğindeki büyümesinin de sanayi üretim verisi ve diğer öncü göstergelere paralel şekilde gücünü koruyacağını vurgulayan Demirkol, büyümenin yüzde 5 civarında gerçekleşeceği tahmininde bulundu.

Demirkol, dışa bağımlı sektörlerde milli ekonomi modeline geçilmesinin cari dengeye olumlu katkı yapacağını da sözlerine ekledi.