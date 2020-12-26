Ticaret Bakanlığı’nın koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen “Türkiye İnovasyon Haftası”nın ikinci gününde “İhracatta İnovasyon” paneli gerçekleştirildi.

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ihracat denildiğinde inovatif ürün son derece önemli olduğunu ama markalı ihracatın da en az onun kadar önem arz ettiğini söyledi.

ULAŞILABİLİR LÜKS *

Markalı ihracat denildiğinde işin temelinde ana stratejinin son derece önemli olduğunu aktararak, “Biz lüksün tanımını yeniden yaptık. Hangi sektör olursa olsun müşteri; kalite, tasarım, inovatif ve hayatına konfor katan bir ürün istiyor. Yalnız bunların tamamını isterken çok para ödemek de istemiyor. Biz de bunun adına ulaşılabilir lüks diyoruz. Üründe inovasyon anlamında çok şey yapıyoruz.” diye konuştu.

ASTARSIZ CEKETLER YAPTIK *

En büyük sorunun seyahat edildiğinde bir takım elbise ya da ürünün kırışabileceğini aktararak, şunları kaydetti:

“Bunları önleyen travel ürünler yaptık. Astarsız ceketler yaptık. Ceketlerin gramajını 700, 800 gramdan 180 grama indirdik. İnovasyonun insana hayatına ne kattığı, nasıl bir konfor kattığı önemli. Satışta inovasyon dediğimizde de dünyada satış stratejilerinin inanılmaz değiştiği, belki 5-6 yıl sonra yapmayı planladığımız şeyleri dijital altyapının dönüşümü ile 6 ayda yapmak zorunda kaldık. Şu anda kendi adımıza bir uygulamamız var. Cep telefonuyla müşterilerimiz, App’imizi indirdiği zaman her türlü fırsata ulaşabiliyor, aynı zamanda bir mağazanın içinde gibi gezebiliyor. Bu son derece önemli. Bununla birlikte akıllı alışveriş ile mağazaya gitmeden görüntülü alışveriş yaptırabiliyoruz. Bu da yeni bir pazarlamada inovasyon. Aynı zamanda şu anda mevcut mağazaları da bir deneyim mağazası haline getirmek konusunda çalışmalarımız var. Çünkü bunlarla ilgili yaptığımız yeni yazılımlar ve teknolojik altyapı çalışmaları var. Her şeyden önce biz global rekabeti öğrendik.”

İtalya’da geçen yılki cirolarının yaklaşık 10 milyon avro olduğunu belirten Orakçıoğlu, hala İtalya’da, İspanya’da, Romanya’da, Rusya’da direkt kendi yatırımlarıyla ivmelenmeye devam ettiklerini dile getirdi. Orakçıoğlu, ihracatta kilogram başı fiyatının 1 dolar olduğunu aktararak, “Biz hazır giyimde no name ürünle 15-20 dolar ama markalı ihracatta 80-100 dolar arası ihracata sahibiz.” dedi.

2023’TE DÜNYA TÜRK MARKALARINI DAHA ÇOK KONUŞACAK *

Planlanabilen hayallerin inovasyon olduğunu vurgulayan Orakçıoğlu, “Çok yönlü bakmak lazım. Global rekabetin içinde Türk markaları da rekabeti öğrendi. 5 bin 300 Türk markasının yurt dışı mağazası var. 2001 yılında bu sayı 100 tane değildi. 2001 yılında ülkemize gelen markalara nasıl yapıyorlar diye şaşıyorduk. Bizim de 180’e yakın yurt dışı mağazamız var. 2023’te dünya, Türk markalarını daha çok konuşacak.” diye konuştu.