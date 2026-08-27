Fiat, Grande Panda'yı baştan aşağı değiştiriyor: Sırada pickup var

Fiat, 1980'den bu yana yollarda olan Panda ailesini yeni bir gövde tipiyle genişletmeye hazırlanıyor. Şirket, Grande Panda altyapısını kullanarak Panda tarihindeki ilk pickup modelini geliştirecek. Yeni aracın 2027 yılında ortaya çıkması bekleniyor.
Fiat, Citroen C3 ile aynı teknik temeli kullanan Grande Panda mimarisini bu kez hafif ticari araçlara taşıyacak. Yeni pickup, markanın Citroen C3 Aircross ve Opel Frontera ile aynı temeli kullanan Grizzly ve Grizzly Fastback modellerinden de izler taşıyacak.
1 Grande Panda tasarımı pickup'a taşınıyor
Yeni model, Grande Panda'nın köşeli tasarımını koruyacak. Özellikle aracın ön bölümünde Grande Panda ile benzer bir görünüm yer alacak. Arka bölümde ise yük taşımaya uygun açık kasa bulunacak.
Fiat'ın pickup pazarındaki geçmişi yeni değil. Marka, uzun süredir Güney Amerika'da Strada adlı kompakt pickup modelini satıyor. İlk dönemlerinde Palio altyapısını kullanan Strada, 2020'de Argo temelli yeni nesline geçti.
Fiat'ın Argo'nun yerini Grande Panda temelli Argo X ile doldurmaya hazırlanması, Strada tarafında da kapsamlı bir değişimin önünü açıyor. Yeni pickup da bu dönüşümün bir parçası olacak.
2 Tek ve çift kabin seçenekleri gündemde
Grizzly SUV altyapısını temel alacak pickup'ın tek kabin ve çift kabin seçenekleri sunması bekleniyor. Aracın uzunluğu seçilen versiyona göre yaklaşık 4,50 ile 4,70 metre arasında değişecek.
Stellantis'in kullandığı esnek altyapı, farklı motor seçeneklerine de imkan tanıyor. Fiat'ın yeni pickup'ı benzinli, hafif hibrit ve tamamen elektrikli seçeneklerle geliştirme ihtimali bulunuyor. Ancak şirket henüz motor seçenekleri konusunda resmi bir açıklama yapmadı.
3 Avrupa'ya gelmesi şimdilik kesin değil
İtalyan tasarımcı Julien Jodry'nin çizimleri, yeni modelin nasıl görünebileceğine dair ilk ipuçlarını verdi. Fiat'ın araç için öncelikli hedefi ise Güney Amerika pazarı olacak.
Şirket henüz pickup'ın Avrupa'da satılacağını doğrulamadı. Ancak modelin Avrupa'daki Stellantis araçlarında da kullanılan bir altyapıya dayanması, ilerleyen dönemde Avrupa seçeneğini de mümkün kılıyor. Fiat'ın bu konuda vereceği karar için yeni modelin tanıtımını beklemek gerekecek.