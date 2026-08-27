Fiat, Grande Panda'yı baştan aşağı değiştiriyor: Sırada pickup var

Fiat, 1980'den bu yana yollarda olan Panda ailesini yeni bir gövde tipiyle genişletmeye hazırlanıyor. Şirket, Grande Panda altyapısını kullanarak Panda tarihindeki ilk pickup modelini geliştirecek. Yeni aracın 2027 yılında ortaya çıkması bekleniyor.

Fiat, Citroen C3 ile aynı teknik temeli kullanan Grande Panda mimarisini bu kez hafif ticari araçlara taşıyacak. Yeni pickup, markanın Citroen C3 Aircross ve Opel Frontera ile aynı temeli kullanan Grizzly ve Grizzly Fastback modellerinden de izler taşıyacak.