İstanbul'a serin ve yağışlı hava geliyor! Valilik tarih verdi

İstanbul sıcak havalara bir süre mola veriyor. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yarından itibaren (28 Ağustos Cuma) kentin yağışlı havanın etkisi altına gireceği, hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin 4-6 derece altında seyretmesinin beklendiği kaydedildi.

Yağışlı hava Cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, yağışlı havanın Cumartesi akşamından itibaren kenti terk edeceği ve hava sıcaklıklarının Pazartesi gününden itibaren artacağı belirtildi:

"İlimizin yarın (28.08.2026, Cuma) sabah saatlerinden itibaren yağışlı sistemin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

Yarından itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6°C altında seyretmesi bekleniyor.

Yağışlı sistemin Cumartesi günü akşam saatlerinde ilimizi terk edeceği, hava sıcaklıkların ise Pazartesi gününden itibaren artarak yeniden mevsim normalleri civarına yükselmesi bekleniyor.

💨 Rüzgârın kuzeyli yönlerden yarın (Cuma) ve Cumartesi günleri orta, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Rüzgârın hızının yarın (Cuma) 40-60 km/saat, Cumartesi günü ise 30-50 km/saat seviyelerine ulaşması bekleniyor."