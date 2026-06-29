625 metreden akan şelale: Çin mühendisliği bu kez dev köprüye şelale ekledi

Çin, inşa ettiği devasa yapıları sadece bir noktadan diğerine gitmek için kullanmıyor. Mühendisler, dünyanın en yüksek köprüsünü yapay şelale, cam asansör ve ekstrem spor alanlarıyla donatarak dev bir turizm merkezine dönüştürdü.
1 Zirvenin yeni sahibi: Huajiang Canyon
Yüksek köprüler dendiğinde akla ilk olarak Çin geliyor. Dünyanın en yüksek 54 köprüsünün 50'si bu ülkede yer alıyor. Listenin en tepesinde ise yerden tam 625 metre yükseklikteki Huajiang Canyon Köprüsü duruyor. Yaklaşık 2 bin 890 metre uzunluğundaki bu dev yapı, iki kule arasındaki 1.420 metrelik ana açıklıkla dikkat çekiyor. Köprü, ulaşımın yıllarca çok zor olduğu dağlık Guizhou eyaletindeki Liuzhi-Anlong Otoyolu'nu birbirine bağlıyor.
2 Yetmiş dakikalık çile 1 dakikaya düştü
İşçiler köprünün yapımına 2022 yılının başında başladı ve çalışmaları Eylül 2025'te bitirdi. Bu yeni yapı sayesinde, eskiden dağ yolları ve feribotlarla yaklaşık 70 dakika süren yolculuk artık sadece 1 dakika sürüyor. Köprü hem bölge trafiğini rahatlatıyor hem de turistleri buraya çekiyor.
3 Tünelden çıkan su tarımı ve turizmi besliyor
Ekipler, inşaat sırasında köprü girişindeki tünel kazılarında büyük bir yer altı su kaynağı buldu. Mühendisler bu suyu tahliye etmek yerine akıllıca bir planla kontrol altına aldı ve 4 bin metreküp kapasiteli bir depo kurdu. Depolanan su hem dinlenme tesislerinin ihtiyacını karşılıyor hem de kanyondaki meyve bahçelerini ve tarım arazilerini suluyor.
4 Köprünün ortasından nehre akan dev şelale
Mühendisler biriken suyun bir kısmını köprünün orta bölümüne taşıyor. Buradan aşağı bırakılan su, 300 metre genişliğinde dev bir yapay şelale oluşturuyor. Su, tam 606 metre aşağıdaki nehre dökülüyor. Gece olunca devreye giren lazer ışıkları köprüyü akşam saatlerinde de canlı tutuyor. Su basıncı arttığında bu şelalenin yüksekliği 100 metreye kadar çıkabiliyor.
5 Sekiz yüz metre yükseklikte kahve ve adrenalin
Köprü, sadece Şubat ayındaki Çin Yeni Yılı döneminde 300 bin ziyaretçi ağırladı ve bu sürede yapıdan 70 binden fazla araç geçti. Ziyaretçiler, kulelerden birinin tepesindeki seyir alanına cam asansörle çıkıyor. Buradaki kafe, konuklarına 800 metre yükseklikte manzara eşliğinde vakit geçirme imkanı sunuyor. Heyecan arayanlar için köprüye bungee jumping ve yamaç paraşütü alanları da kurdular.
Dünyanın en yüksek köprüsü unvanı 1929'dan 2001'e kadar ABD'deki Royal Gorge Köprüsü'ndeydi. Ancak Çin, 2001 yılında Liuguanghe Köprüsü ile bu unvanı ele geçirdi.
O günden beri zirveyi kimseye bırakmayan Çin, derin vadiler üzerine kurduğu bu yapılarla kırsal bölgelerde hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor.