625 metreden akan şelale: Çin mühendisliği bu kez dev köprüye şelale ekledi

Ekipler, inşaat sırasında köprü girişindeki tünel kazılarında büyük bir yer altı su kaynağı buldu. Mühendisler bu suyu tahliye etmek yerine akıllıca bir planla kontrol altına aldı ve 4 bin metreküp kapasiteli bir depo kurdu. Depolanan su hem dinlenme tesislerinin ihtiyacını karşılıyor hem de kanyondaki meyve bahçelerini ve tarım arazilerini suluyor.