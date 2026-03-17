Bayramda turizmin rotası şehir ve kültür turları olacak: Sahte sitelere de dikkat!

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, turizm sezonunun henüz başlamaması ve bayram tatilinin kısa olması nedeniyle yerli turist talebinin sınırlı kalabileceğini belirtti.

Özellikle kıyı bölgelerde doluluk oranlarında küçük de olsa belirli bir artış yaşanacağı öngörüsünde bulunan Eresin, "Sanatçı programlarının bulunduğu tesislerde talebin daha yoğunlaşması beklenebilir. Çok yüksek doluluklar olmasa da kıyı destinasyonlarında bir hareketlilik oluşacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Eresin, yerli turistin bayram tatillerinde genellikle şehir ve kültür turlarını çok tercih etmediğine değinerek, "Tatilin kısa olması nedeniyle 2-3 günlük şehir ve kültür turlarına yönelik sınırlı da olsa bir talep oluşabileceğini değerlendiriyoruz. Bahar mevsiminin etkisiyle kıyı bölgelerde hareketlilik biraz artacaktır. İklim avantajı nedeniyle Antalya’da bayram döneminde belirgin bir canlılık olabilir. İstanbul'a yakın alternatif turizm destinasyonlarında da bayram süresince belirli bir yoğunluk oluşabilir." ifadelerini kullandı.

Bu bayram döneminin özellikle İstanbul başta olmak üzere geçen yıllara göre çok daha sakin geçeceğini öngördüklerini belirten Eresin, bölgedeki savaş nedeniyle Körfez ülkeleri ve Orta Doğu'dan gelen turist trafiğinin durduğunu söyledi.

"Bayram döneminde Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden beklentimiz yok"

Eresin, İranlı turistlerin Türkiye'ye en yoğun geldiği dönemlerden biri olan mart ayında İran pazarının da durduğunu kaydederek, "Bu nedenle bu bayram döneminde özellikle Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden bir beklentimiz de yok. Savaşın ilk şoku nedeniyle Avrupa'da insanlar tedirgin, bu dönem kendi ülkelerinde kalmayı tercih edeceklerdir ve bayramda bizim otellerimiz olması gerekenin çok altında doluluklarla kapanacaktır." diye konuştu.

Bayram tatilinin kısa olması ve sezonun henüz başlamaması nedeniyle bu dönemin yaz sezonu için güçlü bir gösterge oluşturmasını beklemediklerini aktaran Eresin, talebin önemli ölçüde Kurban Bayramı ve yaz dönemine kaydığını gözlemlediklerini söyledi.

Eresin, kredi kartlarına yönelik limit düşürme uygulamalarının tatil planlayanları etkilediğine işaret etti.

Dünya genelinde yaşanan gelişmelerin turizm sektörünü doğrudan etkilediğini belirten Eresin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Turizm doğası gereği bir barış sektörüdür ve mevcut jeopolitik gelişmeler insanların seyahat kararlarını doğal olarak etkiliyor. Türkiye bugün dünyanın en güvenli turizm destinasyonlarından biridir. Yaşanan gelişmelere bağlı olarak sınırlı sayıda iptaller oluyor ancak bunun uzun vadeli bir olumsuzluk yaratmayacağını düşünüyoruz. Türkiye her zamanki gibi güçlü ve misafirperver bir destinasyon olarak turizmin birleştirici gücünü temsil etmeye devam edecektir."

"Seyahat planı yapılırken güvenilir seyahat acenteleri tercih edilmeli"

TÜROB Başkanı Eresin, son dönemde konaklama tesislerini ve misafirleri hedef alan sahte internet sitesi dolandırıcılıklarında artış gözlemlediklerini söyledi.

Dijitalleşmeyle doğrudan rezervasyon kanallarının önemi artarken bu durumun zaman zaman kötü niyetli kişiler tarafından istismar edilebildiğine işaret eden Eresin, tüketicilere şu önerilerde bulundu:

"Sahte web siteleri genellikle otellerin resmi sitelerini taklit ederek ya da aşırı indirimli fiyatlar sunarak kullanıcıları yanıltıyor. Bu siteler aracılığıyla hem ödeme alınıyor hem de kredi kartı bilgileri ele geçirilebiliyor. Tüketicilerin olağan fiyat seviyesinin çok altında sunulan kampanyalara karşı dikkatli olmaları büyük önem taşıyor. Seyahat planı yapılırken güvenilir seyahat acenteleri tercih edilmeli, doğrudan internet üzerinden rezervasyon yapılacaksa sitenin gerçekten ilgili kuruma ait olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir."

Eresin, en güvenli yöntemin ise rezervasyonun doğrudan otelin kendi resmi internet sitesi üzerinden yapılması olduğuna dikkati çekerek, "Ayrıca rezervasyon sonrasında ilgili otelle iletişime geçilerek rezervasyonun teyit edilmesi de önemli bir güvenlik adımıdır." ifadesini kullandı.