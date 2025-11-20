Bodrum’da sezon bitmiyor: Deniz turizmi kasımda da hız kesmedi

Orhan Dinç, "Mavi yolculuğun başladığı bir noktada böyle bir organizasyonu gerçekleştirmek çok kıymetliydi. Etkinlik sayesinde hem mavi yolculuğumuzu hem de sektörlerimizi yerinde tanıttık. 2026 Bodrum Boat Show için talepler şimdiden iki kat arttı. Organizasyonda emeği geçen kurumlara teşekkür ediyorum. Bu fuar, yerel sektörlerimize ve Bodrum denizciliğine büyük katkı sağladı. Bu bilinçle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kasım'da olmamıza rağmen hala deniz turizmi devam ediyor." dedi.