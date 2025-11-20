Bodrum’da sezon bitmiyor: Deniz turizmi kasımda da hız kesmedi

İMEAK Bodrum Deniz Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç, 2025 deniz turizmi sezonunun sürdüğünü ve denizcilik alanındaki önemli etkinliklerin Bodrum ekonomisine olumlu katkı sağladığını ifade etti.
1 Yeni yıl planlamaları başladı
Türkiye'nin ve dünyanın gözde turizm kenti Bodrum'da bu sezon el yapımı guletler ve yatlarla eşsiz koylardaki gezilerde sona yaklaşılırken, sektör temsilcileri yeni yıl için planlamalara başladı.
2 Tanıtım çalışmaları başladı
Dinç, üyelerin geri dönüşlerini yakından takip ettiklerini, 2026 sezonunu planlamak için tanıtım ve organizasyon çalışmalarına şimdiden başladıklarını söyledi.
3 "Bodrum Boat Show, Türk denizciliği açısından büyük önem taşıyor"
Dinç ayrıca, bu yıl ilk kez düzenlenen Bodrum Boat Show'un, Türk denizciliği açısından büyük önem taşıdığına dikkati çekti.
4 "Sektörümüzü yerinde tanıttık"
Orhan Dinç, "Mavi yolculuğun başladığı bir noktada böyle bir organizasyonu gerçekleştirmek çok kıymetliydi. Etkinlik sayesinde hem mavi yolculuğumuzu hem de sektörlerimizi yerinde tanıttık. 2026 Bodrum Boat Show için talepler şimdiden iki kat arttı. Organizasyonda emeği geçen kurumlara teşekkür ediyorum. Bu fuar, yerel sektörlerimize ve Bodrum denizciliğine büyük katkı sağladı. Bu bilinçle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kasım'da olmamıza rağmen hala deniz turizmi devam ediyor." dedi.
5 "Bodrum ekonomisine katkı sağlıyor"
Denizcilik açısından önemli organizasyonların Bodrum ekonomisine katkı sağladığının altını çizen Dinç, "Bodrum Boat Show'un yanı sıra 37'ncisi düzenlenen Bodrum Cup da çok değerli. Bu organizasyonlar mavi yolculuğun ve yat imalat sektörümüzün tanıtımında büyük rol oynuyor. Bodrum Cup, Tirhandil Cup, BIOR ve BAYK gibi yarışlar, mavi ekonominin sürdürülebilirliğine katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.
6 "Yıllardır Gökova ve Bodrum'un koylarını tanıtıyoruz"
DTO Bodrum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Enis Tünay da 16 yıldır denizcilik sektöründe olduğunu dile getirerek, yıllardır Gökova'yı ve Bodrum'un koylarını tanıttıklarını kaydetti.
7 "Yat turizmini öne çıkardı"
Tünay ayrıca," Ahşap, el yapımı Bodrum guletleriyle ve tirhandillerle yaptığımız haftalık, günlük turlar var. Yataklı teknelerde otel konforunda hizmet veriyoruz. Yıllardır Gökova'yı ve Bodrum'un koylarını tanıtıyoruz. Salgın sonrası insanlar daha sakin, güvenli ve doğayla iç içe tatilleri tercih etmeye başladı. Bu da yat turizmini öne çıkardı." diye konuştu.
8 "Ya turizminin gelişmesi için tanıtımlar çok önemli"
Yat turizminin gelişmesi için reklam ve fuar katılımları, uluslararası tanıtımların çok önemli olduğuna dikkati çeken Tünay, tatilcilere denizde farklı bir deneyim sunduklarını sözlerine ekledi.