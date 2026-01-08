Sodexo neden Pluxee oldu?

İş Dünyasının Dinamiklerini Takip Ederek Değişime Öncülük Ettiler

Sodexo'nun Pluxee markasına dönüşmesinin ardında özellikle pandemi sonrası dönemde yaşanan iş dünyası dinamikleri ve çalışan beklentilerindeki köklü değişim yatıyor. Şirket yetkilileri, çalışanların işverenlerinden taleplerinin kişiselleşme ve yan haklarını sevdikleriyle paylaşabilme yönünde değişmesiyle birlikte sektörde B2B iş modelinden, kullanıcıların merkezde olduğu B2B2C modeline geçiş yaşandığını belirtiyor.

Pluxee, Çalışan Deneyimi ve Yan Haklar Dünyasına Liderlik Ediyor

Dönüşümle birlikte şirketin ürün ve hizmet yelpazesi de önemli ölçüde genişledi. Pluxee artık sadece yemek kartı değil, 360 derece yan hak çözümleri sunarak çalışan yaşamına dokunmayı hedefliyor. Hem işverenlerin hem de çalışanların beğenisini kazanan mevcut Pluxee hizmetleri şunlar:

• Pluxee Yemek Kartı: Çalışanların yemek ihtiyaçlarını karşılamak için kullanabileceği temel ürün olan yemek kartı hizmeti, dijitalleşmeyle birlikte mobil ödeme imkanı sunuyor. Restoranlardaki mobil ödemeli işlem hacmi son 2 yılda 7 kat artış gösterdi.

• Pluxee Hediye: Kurumsal hediye alanında dijitalleşmeyi sağlayan bir hizmet. Çalışanlara seçim özgürlüğü ve kurumlara operasyonel kolaylık sağlayan dijital hediye platformu giyim, seyahat, teknoloji, eğitim, wellness ve sağlık gibi birçok alanda değerlendirilebiliyor.

• Pluxee Ulaşım: Çalışanların ulaşım giderlerini karşılamak için kullanabileceği yan hak çözümü olarak hizmet veriyor.

• Pluxee Pro: Tüm yan hak desteklerinin tek bir kanaldan yönetilmesini sağlayan bir platform. Pluxee Pro ile çalışanlar yan haklarını özgürce seçerken kurumsal bütçe yönetimini minimum eforla gerçekleştirebilir.

Pluxee Mobil uygulaması, yemek, gıda, masraf ve kurumsal hediye kartı gibi ürünlerin yönetimini tek platformda birleştiriyor. Kullanıcılar kartlarını kaydederek tek tıkla ödeme yapabiliyor. Ayrıca 63 bini online olmak üzere 170 bini aşkın noktada alışveriş yapma imkanına sahip oluyor. Pluxee ana sayfasından tüm hizmetler hakkında detaylı bilgi almak mümkün.

Çalışan Bağlılığı ve Şirket Performansı İlişkisi

Gallup'ın küresel verilerine göre ise çalışan bağlılığı skorunun yüksek olduğu şirketlerin karlılığı %21 daha fazla. Markanın Türkiye’de yaptığı araştırmalar da çalışanlara sunulan deneyimde dönüşümün ne kadar gerekli olduğunu ortaya koyuyor. Beyaz yakalı çalışanlarla gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, çalışanların %75'i kurumlarına olan bağlılıklarının şirket performansını doğrudan etkilediğini düşünüyor. Pluxee, bu verilerin ışığında çalışan ve işveren arasında köprü görevi üstlenerek şirketlere çalışan deneyimi konusunda rehberlik ediyor.

Küresel Ölçekte Güçlü Performans

Pluxee, bugün 28 ülkede 6 bine yakın çalışanı ile 37 milyon tüketicinin hayatına dokunuyor ve 24 milyar euro iş hacmine sahip. 2024 yılında dünya genelinde %18,6 organik gelir büyümesi elde eden şirket, faaliyet gösterdiği 29 ülkenin 17'sinde en az bir alanda pazar lideri oldu. Türkiye operasyonu ise bu küresel ağın en önemli pazarları arasında yer alıyor. Ülkemizde her gün 170 binden fazla hizmet noktasında, yaklaşık 30 bin firma ve 1,5 milyon çalışana hizmet veren Pluxee, sektördeki en geniş üye ağı ile çalışanların bir numaralı tercihi.

Pluxee 2026 Hedefleri: Mutlu İş Dünyası, Yapay Zeka ve Dijitalleşme

"Pluxee'nin 2026 yılı için öncelikli hedeflerinde çalışan deneyimini güçlendirmek ve kurumların büyümesini desteklemeye devam etmek var. Özellikle KOBİ'lerin dijitalleşme süreçlerinde hem üye iş yerleri hem de müşteri tarafında güçlü bir ekosistem oluşturan marka, yapay zeka ve dijitalleşme alanındaki yatırımlarını artırarak daha verimli ve mutlu bir iş dünyasının kaynağı olmaya devam edecek.

Değişim rüzgarının, iş gücündeki dönüşüm ve teknolojik gelişmelere paralel olarak iş dünyasında esmeye devam edeceğini belirten şirket yetkilileri, çalışanların satın alma gücüne dokunacak aksiyonlar ile şirketlerin yanında yer alarak, onların çalışanlarını desteklemesine olanak tanıdıklarını vurguluyor. Özellikle KOBİ'ler olmak üzere tüm ekosistem için yarattıkları sosyal ve ekonomik fayda ile şirketlerin bu hedeflerine ulaşmalarını sağlamayı amaçlıyorlar.

