  • İŞKUR verileri açıklandı: En çok işçi aranan meslekler hangileri?

İŞKUR'un 2025 yılı verilerine göre 1 milyon 479 bin işe yerleştirme gerçekleştirildi. Peki, geçen yıl işverenlerin en çok eleman aradığı meslekler hangileri oldu?


Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 2025 yılında 1 milyon 479 bin işe yerleştirmeye aracılık edildiğini duyurdu. 

Ayrıca, Ocak-Aralık 2025 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe "imalat" alanında gerçekleşti. Mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla "özel güvenlik görevlisi (silahsız), turizm ve otelcilik elemanı ve reyon görevlisi” mesleklerinde gerçekleşti.

Öte yanda, 2025 yılı Ocak-Aralık döneminde ise 2 milyon 435 bin 200 açık iş ilanı alındığı duyuruldu. Peki, 2025 yılında  En çok işçi arayan meslekler hangileri oldu?

1- Özel güvenlik görevlisi (Silahsız)

İŞKUR tarafından yayımlanan rapora göre, özel güvenlik görevlisi (silahsız) pozisyonu için 84 bin 774 açık iş ilanı bulunuyor.

2- Turizm ve otelcilik elemanı

2025 yılında Turizm ve otelcilik elemanı pozisyonu için 79 bin 913 adet açık iş ilanı bulunuyor.

3- Reyon görevlisi

Reyon görevlisi pozisyonu için 59 bin 548 adet açık iş ilanı var. 

4- Servis elemanı (Garson)

Servis elemanı (garson) pozisyonunda 57 bin 304 açık iş ilanı var.

5- Güvenlik görevlisi

Bu pozisyon için ilanı sayısı 50 bin 75.

6- Market elemanı

Söz konusu pozisyon için 43 bin 547 adet açık iş ilanı bulunuyor. 

7- Satış elemanı/Danışmanı

Satış elemanı/danışmanı pozisyonunda 43 bin 316 adet açık iş ilanı bulunuyor.

8- Konfeksiyon işçisi

Konfeksiyon işçisi pozisyonunda 38 bin 763 açık iş ilanı var.

9- Diğer imalat ve ilgili işçiler (Elle)

Söz konusu için açık iş ilanı sayısı 37 bin 593. 

10- Çağrı merkezi müşteri temsilcisi

Çağrı merkezi müşteri temsilcisi pozisyonu için 28 bin 701 adet açık iş ilanı bulunuyor.
