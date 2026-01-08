İŞKUR verileri açıklandı: En çok işçi aranan meslekler hangileri?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 2025 yılında 1 milyon 479 bin işe yerleştirmeye aracılık edildiğini duyurdu.

Ayrıca, Ocak-Aralık 2025 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe "imalat" alanında gerçekleşti. Mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla "özel güvenlik görevlisi (silahsız), turizm ve otelcilik elemanı ve reyon görevlisi” mesleklerinde gerçekleşti.

Öte yanda, 2025 yılı Ocak-Aralık döneminde ise 2 milyon 435 bin 200 açık iş ilanı alındığı duyuruldu. Peki, 2025 yılında En çok işçi arayan meslekler hangileri oldu?