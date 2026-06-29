Bulgaristan vize istiyor mu 2026? Bulgaristan'a vizesiz gidilir mi?

Bulgaristan'a seyahat etmeyi planlayan Türk vatandaşları, ülkeye girişte uygulanan vize kurallarını ve güncel başvuru şartlarını araştırıyor. Özellikle yaz tatili döneminin başlamasıyla birlikte "Bulgaristan vize istiyor mu?", "Bulgaristan'a vizesiz gidilir mi?" ve "Bulgaristan vize şartları neler?" soruları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
İşte Bulgaristan'ın güncel vize uygulamasına ilişkin merak edilen detaylar...
1 Bulgaristan vize istiyor mu?
Türk vatandaşlarının Bulgaristan'a giriş yapabilmesi için vize alması gerekiyor. Bulgaristan'ın 1 Ocak 2025'te Schengen Bölgesi'ne tam üye olmasıyla birlikte, ülkeye yapılacak 90 güne kadar olan kısa süreli ziyaretlerde Schengen (C tipi) vizesi geçerli sayılıyor.
2 Bulgaristan'a kimler vizesiz seyahat edebiliyor?
Bulgaristan'ın Schengen Bölgesi'ne tam üye olması nedeniyle, umuma mahsus (bordo) pasaport sahibi Türk vatandaşlarının ülkeye seyahat edebilmeleri için Schengen (C tipi) vizesi almaları gerekiyor.
Buna karşılık hususi (yeşil), hizmet (gri) ve diplomatik (siyah) pasaport sahipleri, 180 gün içinde 90 günü aşmayan kısa süreli ziyaretlerde vizeden muaf tutuluyor
Ancak bu muafiyet, seyahatin amacı ve kalış süresine göre farklılık gösterebiliyor.
3 Bulgaristan için hangi vizeye başvurulmalı?
Türk vatandaşlarının seyahat amacına göre başvurabileceği farklı Bulgaristan vizesi türleri bulunuyor.
Kısa süreli Schengen (C tipi) vize, turistik geziler, aile ve arkadaş ziyaretleri, iş seyahatleri, kültürel etkinlikler ile kısa süreli transit geçişlerde kullanılıyor. Bu vize, 180 günlük dönem içinde en fazla 90 gün kalış hakkı tanırken, diğer Schengen ülkelerine seyahat imkanı da sağlıyor.
Uzun süreli (D tipi) ulusal vize ise Bulgaristan'da çalışma, eğitim, aile birleşimi veya 90 günü aşan ikamet planlayan kişiler için düzenleniyor. Sadece Bulgaristan'da geçerli olan bu vize, Schengen ülkelerinde serbest dolaşım hakkı vermiyor. Uzun süreli kalmayı planlayanların ülkeye giriş yaptıktan sonra Bulgaristan göç makamlarına oturum izni başvurusunda bulunmaları gerekiyor.
Transit (A veya C tipi) vize ise Schengen bölgesi dışındaki bir ülkeye seyahat ederken Bulgaristan üzerinden aktarma yapacak yolcular için talep edilebiliyor. Ancak geçerli çok girişli Schengen vizesi veya oturum iznine sahip kişiler, çoğu durumda transit vize zorunluluğundan muaf tutuluyor. Transit vize gerekip gerekmediği ise kişinin uyruğuna ve sahip olduğu diğer vize veya oturum izinlerine göre değişebiliyor.