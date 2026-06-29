Bulgaristan vize istiyor mu 2026? Bulgaristan'a vizesiz gidilir mi?

Türk vatandaşlarının seyahat amacına göre başvurabileceği farklı Bulgaristan vizesi türleri bulunuyor.

Kısa süreli Schengen (C tipi) vize, turistik geziler, aile ve arkadaş ziyaretleri, iş seyahatleri, kültürel etkinlikler ile kısa süreli transit geçişlerde kullanılıyor. Bu vize, 180 günlük dönem içinde en fazla 90 gün kalış hakkı tanırken, diğer Schengen ülkelerine seyahat imkanı da sağlıyor.

Uzun süreli (D tipi) ulusal vize ise Bulgaristan'da çalışma, eğitim, aile birleşimi veya 90 günü aşan ikamet planlayan kişiler için düzenleniyor. Sadece Bulgaristan'da geçerli olan bu vize, Schengen ülkelerinde serbest dolaşım hakkı vermiyor. Uzun süreli kalmayı planlayanların ülkeye giriş yaptıktan sonra Bulgaristan göç makamlarına oturum izni başvurusunda bulunmaları gerekiyor.

Transit (A veya C tipi) vize ise Schengen bölgesi dışındaki bir ülkeye seyahat ederken Bulgaristan üzerinden aktarma yapacak yolcular için talep edilebiliyor. Ancak geçerli çok girişli Schengen vizesi veya oturum iznine sahip kişiler, çoğu durumda transit vize zorunluluğundan muaf tutuluyor. Transit vize gerekip gerekmediği ise kişinin uyruğuna ve sahip olduğu diğer vize veya oturum izinlerine göre değişebiliyor.