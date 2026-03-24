Büyük İskender'in ele geçiremediği şehir olarak tarihe geçmişti: Turizme kazandırılıyor

Sillyon Antik Kenti Kazı Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Taşkıran, AA muhabirine, evlerin Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapıldığını söyledi.

Benzer mimari ile yapılan evleri korumak, yaşatmak, Yörük-Türkmen kültürünü gelecek nesillere taşımak amacıyla proje geliştirdiklerini belirten Taşkıran, "Öncelikle kurulumuzun desteğiyle evleri tescil ettirdik ve tarihi eser hüviyetine kazandırdık. Arkasından proje hazırladık ve uygulamalarını tamamladık. Hem bu evleri koruduk hem de tarihi eser hüviyetine kazandırarak uzun ömürlü olmalarını sağladık." dedi.

Taşkıran, ayrıca bu evlere bir işlev de kazandırdıklarını vurgulayarak, "Birini kütüphane yaptık. Bir araştırmacının arkeoloji, sanat ve tarih anlamında çok rahat çalışabileceği bir altyapı oluşturduk. Evlerden birini de dijital arkeoloji laboratuvarına dönüştürdük. Bir tanesini de konuk evi olarak kullanıyoruz. Buradaki Yörük-Türkmen kültürünü muhafaza etmeye amaçlıyoruz." diye konuştu.