Markaların yeni rekabet alanı: 'Atıktan değere'

Sanayide rekabet artık yalnızca kapasite, maliyet ya da pazar payı üzerinden tanımlanmıyor. Üretimin çevresel etkisi, kullanılan ham maddenin kaynağı, enerjinin niteliği ve atığın nasıl yönetildiği; şirketlerin geleceğini belirleyen temel kriterler arasında yer alıyor. Özellikle üretimde geri dönüşümü merkeze alan şirketler, hem regülasyonlara uyum sağlıyor hem de kaynak verimliliğini artırarak uzun vadeli rekabet avantajı elde ediyor. Örneğin; küresel mobilya devi IKEA, ürünlerinde geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir malzeme kullanım oranını hızla artırarak döngüsel ekonomi modelini iş stratejisinin merkezine yerleştirdi. Halı üreticisi Interface, geri dönüştürülmüş balık ağlarını ham maddeye dönüştürerek karbon ayak izini azaltan öncü uygulamalara imza attı.
Ekonomist’in 01-14 Mart 2026 tarihli sayısından
Teknoloji tarafında ise Apple, geri dönüştürülmüş alüminyum ve nadir toprak elementlerini üretim süreçlerine entegre ederek tedarik zincirini yeniden tasarladı. Bu örnekler, geri dönüşümün artık doğrudan iş modelinin bir parçası olduğunu gösteriyor.
70 milyon Euro'luk yatırım
Ahşap bazlı panel sektöründe de benzer bir dönüşüm yaşanıyor. Orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, sanayi atıklarının yeniden ekonomiye kazandırılması ve yenilenebilir enerji kullanımı, sektörün yeni rekabet parametreleri haline gelmiş durumda. Bu açıdan Kastamonu Entegre, yatırımı büyümenin motoru, sürdürülebilirliği ise pusulası olarak konumlayan yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Sürdürülebilirliği pusulası olarak konumlayan şirket, ikinci 50 yılına güçlü bir dönüşüm ajandasıyla giriyor. Son beş yılda 715 milyon Euro’luk yatırım gerçekleştiren şirket, şimdi de 2027 sonuna kadar 70 milyon Euro’luk geri dönüşüm yatırımıyla Türkiye’deki tüm yonga levha tesislerini atık ve geri dönüştürülmüş ham maddeden üretim yapacak şekilde yeniden yapılandırmaya hazırlanıyor.
Uzak pazarları hedefliyor
Temelleri 1969 yılında Kastamonu’da atılan şirket, Hayat Holding’in global ölçekte faaliyet gösteren iki büyük şirketindenbiri. Ham ve melamin kaplı MDF, yonga levha, laminat parke, parlak panel ve kapı paneli gibi geniş bir ürün gamına sahip olan Kastamonu Entegre’nin yurt içinde Kastamonu, Gebze, Balıkesir, Samsun ve Adana’da, yurt dışında ise Romanya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Rusya ve İtalya’da üretim tesisleri bulunuyor. Altı kıtada 100 ülkeye ulaşan ve geçen yıl 330 milyon dolarlık ihracat yapan şirket, üretiminin yaklaşık yüzde 30’unu dış pazarlara gönderiyor. İhracat tarafında daha iddialı bir rota çizeceklerini belirten Kastamonu Entegre Genel Müdürü Prof. Dr. Davut Kavranoğlu, “İhracatın payını yüzde 40’a çıkarmayı hedefliyoruz. Çin, Japonya ve ABD gibi uzak coğrafyalar hedef pazarlarımız arasında. Kanada’ya giriş yaptık ve burada büyümeyi planlıyoruz” diyor.
İkinci 50 yıl vizyonu
Şirketin yeni dönem hikayesi sürdürülebilirlik ekseninde yeniden tanımlanıyor. Öyle ki biyokütle ve güneş enerjisi yatırımlarıyla yılda 120 bin ton karbon salımını engelleyen şirket, enerjisinin yüzde 27’sini yenilenebilir kaynaklardan sağlıyor.
Üretimde kullanılan suyun yüzde 9’u geri kazanımdan elde ediliyor; atıkların yüzde 99’u ise geri kazanım ve yeniden kullanım prensibiyle ekonomiye kazandırılıyor. İtalya’daki tesislerde yüzde 100 geri dönüşümlü üretim yapılırken, İtalya, Gebze ve Balıkesir’de yılda 300 bin ton ahşap atık yeniden üretim sürecine dahil ediliyor. Toplam odun hammaddesi içinde sanayi atığı ve geri dönüştürülmüş ahşap oranını yüzde 40’ın üzerine çıkarmayı planlayan şirket, bu model ile hem doğal kaynak tüketimini azaltmayı hem de sanayi atıklarını ekonomiye kazandırmayı amaçlıyor.
Öte yandan Dr. Hüseyin Güler’in liderliğinde çalışmalar yürüten 29 kişilik AR-GE ekibi ise ödüllü pek çok sürdürülebilirlik odaklı projeye imza atıyor. AR-GE bütçesinin önümüzdeki 3-4 yıl içinde cironun yüzde 2’sine çıkarılması planlanıyor.