ABD'de tarım dışı verimlilik oranı aşağı yönlü güncellendi

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 1,8 oranında artış gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı, 2025'in ekim-aralık dönemine ilişkin tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 1,8 arttı.

Tarım dışı iş gücü verimliliği 2025 yılı genelinde artış gösterdi

Mart ayının başında yayımlanan öncü verilerde tarım dışı iş gücü verimliliğinin geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2,8 arttığı öngörülmüştü.

Tarım dışı iş gücü verimliliği, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5,2 artmıştı.

Geçen yılın dördüncü çeyreğinde üretim yüzde 1,5 artarken, çalışma saati yüzde 0,2 azaldı.

Tarım dışı iş gücü verimliliği, geçen yılın son çeyreğinde yıllık bazda da yüzde 2,5 yükseldi.

Ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği 2025 yılı genelinde ise yüzde 2,1 arttı. Söz konusu oran 2024'te yüzde 3 olarak kaydedilmişti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyetinde geçen yılın dördüncü çeyreğinde yaşanan artış da yüzde 2,8'den yüzde 4,4'e revize edildi.

Birim emek maliyeti geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1 artmıştı.

ABD'de birim emek maliyeti geçen yılın son çeyreğinde yıllık bazda da yüzde 2,4 arttı.

Geçen yıl genelinde ise birim emek maliyeti yüzde 2,3 yükseldi. Birim emek maliyeti 2024'te yüzde 2,4 artmıştı.

