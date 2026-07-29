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  • Ege Port Kuşadası Limanı'nda hareketli gün: İki kruvaziyerden binlerce turist indi

Ege Port Kuşadası Limanı'nda hareketli gün: İki kruvaziyerden binlerce turist indi

Ege Port Kuşadası Limanı, aynı gün iki kruvaziyere ev sahipliği yaptı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ege Port Kuşadası Limanı'nda hareketli gün: İki kruvaziyerden binlerce turist indi

Ege Port Kuşadası Limanı, kruvaziyer turizminde yoğun bir güne ev sahipliği yaptı. Limana yanaşan Bahamalar bayraklı "Odyssey Of The Seas" ve "Norwegian Viva" ile çoğunluğu ABD vatandaşı 9 bin 150 turist ilçeye geldi.

1 Binlerce turist geldi

Binlerce turist geldi

Ege Port Kuşadası Limanı'na yanaşan Bahamalar bayraklı "Odyssey Of The Seas" ve "Norwegian Viva"dan çoğunluğu ABD vatandaşı 9 bin 150 turist indi.

2 Efes Antik Kenti'ni ziyaret ettiler

Efes Antik Kenti'ni ziyaret ettiler

Turistler, tur programı kapsamında İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi.

Tura katılmayanlar ise kent merkezinde alışveriş yaptı.
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