Ege Port Kuşadası Limanı'nda hareketli gün: İki kruvaziyerden binlerce turist indi

Ege Port Kuşadası Limanı, kruvaziyer turizminde yoğun bir güne ev sahipliği yaptı. Limana yanaşan Bahamalar bayraklı "Odyssey Of The Seas" ve "Norwegian Viva" ile çoğunluğu ABD vatandaşı 9 bin 150 turist ilçeye geldi.
1 Binlerce turist geldi
Ege Port Kuşadası Limanı'na yanaşan Bahamalar bayraklı "Odyssey Of The Seas" ve "Norwegian Viva"dan çoğunluğu ABD vatandaşı 9 bin 150 turist indi.
2 Efes Antik Kenti'ni ziyaret ettiler
Turistler, tur programı kapsamında İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi.