İstanbul'un hava karnesi açıklandı: İşte hava kirliliğinin en yüksek ve en düşük olduğu noktalar

İstanbul'da hava kalitesine ilişkin yapılan son çalışma, kentteki hava kirliliğinde düşüş yaşandığını gösterdi. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Toros tarafından İstanbul'da 2025 ve 2026'nın haziran aylarında hava kirliliği oranına ilişkin çalışma yapıldı.

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) hava kalitesi ölçüm istasyonları tarafından kaydedilen havadaki partikül madde (PM10) oranı incelendi.

Buna göre, İstanbul'da haziran ayındaki partikül madde konsantrasyonu ortalaması 26 istasyonda metreküp başına 29,45 mikrogram, geçen yılın aynı ayında ise 31,48 mikrogram olarak belirlendi.

Partiküler madde kaynaklı hava kirliliği geçen yıla göre yüzde 6 azaldı.

Hava kirliliğinin en düşük olduğu istasyon "Üsküdar1" oldu

Haziran ayında kentte partikül madde hava kirliliğinin en fazla ölçüldüğü istasyon metreküp başına 53,11 mikrogramla "Sultangazi 2" oldu. Bunu sırasıyla metreküp başına 52,94 mikrogramla "Sultangazi 3" ve 51,64 mikrogramla "Sancaktepe" istasyonları takip etti.

Aynı dönemde hava kirliliğinin en düşük ölçüldüğü istasyon, metreküp başına 14,32 mikrogramla "Üsküdar 1" istasyonu oldu. Partikül madde kirliliği "Maslak" istasyonunda 15,64 mikrogram, "Kandilli 1" istasyonunda ise 16,27 mikrogram ölçüldü.

Bu kapsamda, kentteki partikül madde hava kirliliği oranının 17 istasyonda azaldığı, 9 istasyonda ise arttığı tespit edildi.

Hava kirliliği oranının haziran ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre en fazla arttığı istasyon yüzde 60,73 ile "Sarıyer", yüzde 46,83 ile "Sultangazi 2" olarak belirlendi.

Aynı dönemde partikül madde hava kirliliği oranının en fazla azaldığı istasyon yüzde 35,43 ile "Üsküdar 1" oldu. Bunu sırasıyla yüzde 34,88'le "Aksaray" ile yüzde 33,03 ile "Esenler" istasyonları takip etti.

İstasyonlara göre hava kirliliği ortalaması

İstanbul'daki istasyonlarda ölçülen hava kirliliği partiküler madde ortalaması şu şekilde: