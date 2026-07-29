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  • İstanbul'un hava karnesi açıklandı: İşte hava kirliliğinin en yüksek ve en düşük olduğu noktalar

İstanbul'un hava karnesi açıklandı: İşte hava kirliliğinin en yüksek ve en düşük olduğu noktalar

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından yürütülen araştırma, İstanbul'da hava kirliliğinin haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azaldığını ortaya koydu. Öte yandan şehirde hava kirliliğinin en yüksek ve en düşük olduğu noktalar da belli oldu.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'un hava karnesi açıklandı: İşte hava kirliliğinin en yüksek ve en düşük olduğu noktalar

İstanbul'da hava kalitesine ilişkin yapılan son çalışma, kentteki hava kirliliğinde düşüş yaşandığını gösterdi. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Toros tarafından İstanbul'da 2025 ve 2026'nın haziran aylarında hava kirliliği oranına ilişkin çalışma yapıldı.

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) hava kalitesi ölçüm istasyonları tarafından kaydedilen havadaki partikül madde (PM10) oranı incelendi.

Buna göre, İstanbul'da haziran ayındaki partikül madde konsantrasyonu ortalaması 26 istasyonda metreküp başına 29,45 mikrogram, geçen yılın aynı ayında ise 31,48 mikrogram olarak belirlendi.

Partiküler madde kaynaklı hava kirliliği geçen yıla göre yüzde 6 azaldı.

Hava kirliliğinin en düşük olduğu istasyon "Üsküdar1" oldu

Haziran ayında kentte partikül madde hava kirliliğinin en fazla ölçüldüğü istasyon metreküp başına 53,11 mikrogramla "Sultangazi 2" oldu. Bunu sırasıyla metreküp başına 52,94 mikrogramla "Sultangazi 3" ve 51,64 mikrogramla "Sancaktepe" istasyonları takip etti.

Aynı dönemde hava kirliliğinin en düşük ölçüldüğü istasyon, metreküp başına 14,32 mikrogramla "Üsküdar 1" istasyonu oldu. Partikül madde kirliliği "Maslak" istasyonunda 15,64 mikrogram, "Kandilli 1" istasyonunda ise 16,27 mikrogram ölçüldü.

Bu kapsamda, kentteki partikül madde hava kirliliği oranının 17 istasyonda azaldığı, 9 istasyonda ise arttığı tespit edildi.

Hava kirliliği oranının haziran ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre en fazla arttığı istasyon yüzde 60,73 ile "Sarıyer", yüzde 46,83 ile "Sultangazi 2" olarak belirlendi.

Aynı dönemde partikül madde hava kirliliği oranının en fazla azaldığı istasyon yüzde 35,43 ile "Üsküdar 1" oldu. Bunu sırasıyla yüzde 34,88'le "Aksaray" ile yüzde 33,03 ile "Esenler" istasyonları takip etti.

İstasyonlara göre hava kirliliği ortalaması

İstanbul'daki istasyonlarda ölçülen hava kirliliği partiküler madde ortalaması şu şekilde:

İstasyonlar2025 haziran µg/m32026 haziran µg/m3Değişim yüzdesi
Aksaray43,9828,64-34,88
Alibeyköy24,2316,39-32,35
Arnavutköy16,6219,8919,66
Avcılar28,9333,0514,25
Bağcılar33,223,62-28,84
Beşiktaş24,7718,36-25,9
Beylikdüzü50,7144,08-13,08
Büyükada19,9516,47-17,42
Çatladıkapı25,4932,6428,04
Esenler32,7621,94-33,03
Kadıköy29,125,46-12,48
Kağıthane 151,2542,21-17,65
Kandilli 121,5416,27-24,44
Kartal33,1326,36-20,44
Kumköy21,5724,0111,28
Maslak22,5115,64-30,55
Sancaktepe57,9251,64-10,85
Sarıyer18,7530,1460,73
Selimiye25,5322,86-10,46
Sultangazi 128,2938,2835,3
Sultangazi 236,1753,1146,83
Sultangazi 351,7652,942,27
Tuzla45,6244,71-1,99
Ümraniye 122,9121,51-6,11
Üsküdar 122,1814,32-35,43
Yenibosna29,6831,185,04
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