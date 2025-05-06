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Elite World, Dubai’de franchise modelini anlattı

Elite World Hotels & Resorts, 28 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen dünyanın en yüksek katılımlı turizm fuarlarından biri olan ATM Dubai'de, değişen seyahat ihtiyaçlarına göre oluşturduğu 10 markası, otelleri ve franchise ile büyüme modelini paylaştı.

05 Mayıs 2025 | 16:27
Elite World, Dubai’de franchise modelini anlattı

Türkiye'nin önde gelen otel zincirlerinden Elite World Hotels & Resorts, 28 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Ortadoğu’nun en büyük turizm fuarı Arabian Travel Market (ATM) Dubai Fuarı’na katıldı. 

Elite World Hotels & Resorts, dünya genelinden otel zincirleri, seyahat acenteleri ve turizm profesyonellerine, farklı turizm çeşitlerine hitap eden 10 markası altındaki otellerini tanıttı. Zincir, aynı zamanda franchise iş modeliyle dünyaya açılma stratejisini de dünyanın dört bir yanından gelen turizmcilerle paylaşma fırsatı buldu. Elite World, sektördeki gelişmeleri yakından takip etmenin yanı sıra EU6310 numaralı stantta sektör profesyonelleriyle bir araya gelerek yeni iş fırsatları için de görüşmelerde bulundu. 

Elite World Hotels & Resorts Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, “Uluslararası turizm sektörünün en önemli buluşma noktalarından biri olan ATM Dubai Fuarı’nda mevcut iş ortaklıklarımızı daha da güçlendirmek, yeni iş birlikleri oluşturmak ve farklı pazarlara açılarak markamızın küresel erişimini artırmak için sektör temsilcileriyle görüşme fırsatı bulduk. Aynı zamanda yaklaşan yaz sezonu öncesinde iş ortaklarımızla potansiyel fırsatlar üzerine görüş alışverişinde bulunma imkânı yakaladık.” dedi.

2025’TE ODAĞINDA AVRUPA ŞEHİRLERİ VAR 

Elite World Hotels & Resorts, yurt dışında büyüme hedefleri çerçevesinde geçen yıl, yurt dışındaki ilk otelini Fildişi Sahilleri Cumhuriyeti’nin başkenti Yamoussoukro’da açmak için anlaşma imzalamıştı. Bu yıl ise Avrupa’daki ilk otelini Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da açmak için anlaşma imzaladı. 2025 yılında markalarını Avrupa şehirlerine taşımayı odağına alan zincir, 2030 yılına kadar 50 otele ulaşmayı hedefliyor.

 

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Torunlar GYO (TRGYO) temettü teklifini duyurdu
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Hem bedelli hem bedelsiz kararını duyurdu
Halkbank'tan ABD'deki davaya ilişkin açıklama
Denge Yatırım Holding bedelli tarihini duyurdu
Borsada yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var (7 Mayıs)
Beşiktaş satılan hisse sayısı ve elde edilen geliri açıkladı
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket
Osmanlı Yatırım temettü tarihi ve miktarı belli oldu (2025)
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GERİ
İLERİ
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