İzmir'de hangi restoranlar Michelin Yıldızı aldı?

Michelin Rehberi 2024 İstanbul-İzmir-Bodrum seçkisi geçtiğimiz hafta içinde açıklandı. 2024 seçkisine 58 yeni restoran dahil oldu. Yeni seçkide Vino Locale (İzmir), Od Urla (İzmir), Teruar Urla (İzmir), Arkestra (İstanbul), Sankai by Nagaya (İstanbul), Maça Kızı (Bodrum) ve Kitchen (Bodrum) restoranları 1 Michelin Yıldızı'na layık görüldü.

Geçtiğimiz yıl 1 Michelin Yıldızı alan Araka, Mikla, Neolokal ve Nicole restoranları ile 2 Michelin Yıldızı sahibi Turk Fatih Tutak ise yıldızlarını korudu.

İzmir'de 3 restoran ilk kez 1 MICHELIN Yıldızı ile ödüllendirildi. İşte İzmir'de Michelin Yıldızı alan o restoranlar:

1 OD URLA Şef Osman Sezener yönetimindeki OD Urla 1 Michelin yıldızı aldı. Michelin'in tanıtım yazısında "Üzüm bağları ve zeytinliklerle çevrili, aile tarafından işletilen bu tesiste şef ve ekibi, en kaliteli yerel malzemeleri sergiliyor. Bunların yarısı doğrudan yerinde yetiştiriliyor, geri kalanı ise yerel çevredeki üreticilerden ve zanaatkârlardan temin ediliyor" yorumu yapılmış.

2 MICHELIN REHBERİ'NİN YORUMU OD Urla hakkında Michelin Rehberi'nin değerlendirmesinde şu yorumlar da var: Sezener Şef, yaklaşık 10 kilometre yarıçapında bir üretim ağıyla çalışıyor. Tıpkı açık ateşte pişirme tekniği gibi sürdürülebilirlik ve yerel kaynaklara bağlılık da restoranın kimliğinin bir parçası. Şef, malzemelerin doğal tat ve dokularını açığa çıkarmak için kömür ateşinde pişiriyor yemeklerini. Mutfağı basit ve gösterişsiz, hatta bazen rustik sınırlarda dolaşsa da lezzetten asla ödün vermiyor. Örneğin karamelize soğanlı pürüzsüz patates püresini, kızarmış soğan sosuyla kaplı, kusursuzca pişirilmiş ızgara kalamarı ve taze ot serpilmiş, kalamarın geri kalan kısımlarını ele alın. Kişisel bir mutfak bu. Diri, taze dana kaburganın kereviz katmanlarıyla oluşturduğu denge, şefin doğanın sunduğu malzeme ve tatlara olan yaklaşımının da kanıtı niteliğinde (hem vejetaryen hem de vejetaryen olmayan set menüleri mevcut).

3 OD URLA NEREDE? Rüstem Mahallesi, Süt Pınarı Mevkii, 2018/9 Sokak No:28, Urla, Izmir, 35430, Türkiye

4 Teruar Urla İzmir'de Michelin Yıldızı alan bir diğer restoran da Teruar Urla... Michelin'in sayfasında "Teruar Urla'da Şef Osman Serdaroğlu ve ekibi, Akdeniz esintili mutfağı İtalyan nüanslarıyla harmanlayarak yerel ürünlerin zenginliğini ön plana çıkarıyor. Yemekler minimalist ama lezzet açısından şaşırtıcı derecede zengin" denilmiş.

5 MICHELIN REHBERİ GÖRÜŞÜ Restoranla ilgili ayrıca şu görüşler de paylaşılmış: Teruar Urla'yı ziyaret ettiğinizde doğal bir sükûnet içinize işliyor. Gerek üzüm bağları arasındaki yolculuğunuz gerekse taş binanın lüks atmosferi size bu hissi baş ediyor. Mutfak ekibinin çalışmasını gözleyebilir veya aperatif odası ile terasta muhteşem vadi manzarasını izleyebilirsiniz. Misafir odalarından birinde bir gece geçirmek şart olsa da önce Osman Serdaroğlu'nun zengin mutfağının tadını çıkartın. Sadeliğin gücüne inanan şefin yerel mutfağa getirdiği minimalist yaklaşım, önceki iş deneyiminin bir sonucu olarak İtalyan esintileriyle buluşmuş. Yemekleri her zaman sürprizlerle dolu. İster keçi peyniri kreması ve kurutulmuş yoğurt eşliğinde kızarmış kabak, ister “kuzu saltimbocca” şnitzeli olsun, her yemekle baştan çıkacağınızdan emin olabilirsiniz. Temel öğelerinden ödün vermeyen basit, yapmacıksız bir mutfak bu.

6 Teruar Urla Nerede? Kusçular Mahallesi, 8028. Sokak No:16, Urla, Izmir, 35437, Türkiye

7 Vino Locale İzmir'den 1 Michelin Yıldızı alan bir diğer restoran da Vino Locale... Michelin'in sayfasında restoran için "Ozan ve Seray Kumbasar, Vino Locale'de eşsiz bir destinasyon yaratmışlar. Bu çiftin, misafirlerinin kendi bölgelerinin mükemmelliğini keşfetmesinden başka bir tutkusu yok. Şef Ozan Kumbasar, yalnızca yerel kaynaklardan temin etmeye dikkat ettiği en iyi ürünleri kullanıyor" denilmiş

8 MICHELIN REHBERİ GÖRÜŞÜ Restoranla ilgili ayrıca şu yorumlar da yapılmış: "Servis masası gerçek bir hazine. Ozan Bey de teruarlarına karşı eşiyle aynı sevgiyi paylaşıyor. Kendi yetiştirmediği ürünleri bölgedeki üreticilerden almayı yeğleyen şef, set menüyü, altı haftada bir şehvetli, sofistike mutfağının ardındaki ilham kaynağını da oluşturan mevsimlere göre değiştiriyor. Kuzugöbeğini mangalda pişirerek hafif isli bir tat katıyor ona. Sonra da tereyağı ve keçi peyniri kreması ekleyerek zenginlik ve yoğunluğunu arttırıyor. Beraberinde servis edilen hafif asitli soğan kreması ise yemeğe apayrı bir ihtişam veriyor. Baharatlı, fermente kırmızı biberler ve yoğun sosla ise ekstra bir sıcaklık ve karmaşıklık kazanıyor yemek. Vino Locale'de malzemeler, şefin Tayland ve İtalya'ya olan sevgisini ele veren ince ayrıntılarla bir set üzerinde sergileniyor. Ki İtalyan sevgisi restoranın İtalyan restoranlarını akla getiren dekorunda da açıkça görülüyor. Duvarları süsleyen sanat eserleri, canlı atmosfer ve romantik teras, mekânın unutulmaz cazibesine katkıda bulunuyor"