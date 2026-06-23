Jeopolitik krize erken rezervasyon formülü: Antalya turizminde savaş gölgesi dağıldı! Rezervasyon yoğunluğu başladı

"Haziran'ın başından itibaren rezervasyonlar açıldı. Yoğun bir rezervasyon talebi, aynı geçen seneki gibi almaya başladık. Şu anda güzel gidiyor ve hedeflemiş olduğumuz rakama çok çok yaklaşacağız diye düşünüyoruz. Sıralama değişmedi, Ruslar 450 bin kişiyle yine ilk sırada yer aldı. İkinci sırada Almanlar var, Almanlarda yüzde 10'luk bir artış sağladık. 390 bin Alman misafiri ağırladık Antalya'da. 3. sırada İngiltere var. 4. sırada Polonya. Geçen sene de bu sıralama aynıydı."