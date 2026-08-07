BMW’nin elektrikli dönüşümünde dev adım: Erken sipariş rekoru üretimi hızlandırdı! Yeni BMW i3 Münih’te banttan indi

Dört yıl süren dönüşüm ve altyapı çalışmaları kapsamında yeni bir gövde atölyesi ile lojistik alanlarına sahip modern montaj tesislerinin inşa edildiği Münih fabrikasında, i3 modeliyle birlikte yeni bir dönemin kapılarının aralandığı belirtildi. BMW AG Üretimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Raymond Wittmann, "Tamamen elektrikli BMW i3 ile birbirine ait olan değerleri bir araya getiriyoruz. 3 Serisi, BMW markasını en iyi temsil eden model dizisi; Münih Fabrikamız ise üretim ağımızın kalbidir. Münih'teki merkez, geliştirme ve üretim bileşimi, küresel üretim ağımız için temel bir itici güç niteliğindedir" değerlendirmesinde bulundu.