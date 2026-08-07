BMW’nin elektrikli dönüşümünde dev adım: Erken sipariş rekoru üretimi hızlandırdı! Yeni BMW i3 Münih’te banttan indi

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen BMW AG Müşteri, Marka ve Satıştan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Jochen Goller, Neue Klasse (Yeni Sınıf) modellerinin pazarda yoğun ilgi gördüğünü belirterek, serinin ikinci modeli olan BMW i3’ün siparişlerin açıldığı ilk günden bu yana güçlü bir talep grafiği çizdiğini ifade etti.
1 Ana fabrikada yeni dönem
Dört yıl süren dönüşüm ve altyapı çalışmaları kapsamında yeni bir gövde atölyesi ile lojistik alanlarına sahip modern montaj tesislerinin inşa edildiği Münih fabrikasında, i3 modeliyle birlikte yeni bir dönemin kapılarının aralandığı belirtildi. BMW AG Üretimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Raymond Wittmann, "Tamamen elektrikli BMW i3 ile birbirine ait olan değerleri bir araya getiriyoruz. 3 Serisi, BMW markasını en iyi temsil eden model dizisi; Münih Fabrikamız ise üretim ağımızın kalbidir. Münih'teki merkez, geliştirme ve üretim bileşimi, küresel üretim ağımız için temel bir itici güç niteliğindedir" değerlendirmesinde bulundu.
2 Üretim maliyetleri yüzde 10 azalıyor
BMW Group Münih Tesis Müdürü Peter Weber ise i3 modelinin seri üretime geçişiyle birlikte tesisteki üretim maliyetlerini %10 oranında düşürdüklerini kaydetti. İleri düzey planlama, otomasyon, dijitalleşme ve Neue Klasse’nin yeni araç mimarisi sayesinde verimlilik artışı sağladıklarını vurgulayan Weber, Münih tesisinin 2027 yılından itibaren tamamen elektrikli araç üretimine odaklanacağını aktardı. 1975 yılından bu yana 9 milyondan fazla 3 Serisi model üreten fabrika, günlük 1.000 araçlık üretim kapasitesini durdurmadan alanının üçte birini kapsayacak şekilde modernize edildi.
3 Bölgesel tedarik ve üretim ağı
Şirket, "yerelden yerele" tedarik stratejisi doğrultusunda araçta kullanılan kritik bileşenleri bölgesel tesislerinden karşılıyor.
Batarya: Münih’e yaklaşık 90 dakika mesafede bulunan yeni Irlbach-Straßkirchen tesisinde üretilen altıncı nesil yüksek gerilim bataryaları kullanılıyor. Üretimde dijital ikizler ve yapay zekâ destekli kalite kontrol sistemleri uygulanıyor.
Elektrik Motoru: Gen6 elektrikli motorlar, Avusturya'daki BMW Steyr tesisinde temiz oda ortamlarında üretiliyor. Motor gövdeleri ise Landshut fabrikasındaki dökümhaneden tedarik ediliyor.
4 BMW i3 50 xDrive öne çıkan özellikler
Ağustos 2026 itibarıyla banttan inmeye başlayan BMW i3 50 xDrive modelinin açıklanan geçici WLTP verilerine göre ortalama enerji tüketimi 16,1–13,4 kWh/100 km, CO₂ emisyonu 0 g/km ve menzili 758–912 km olarak bildirildi.
5 Tarihi tesisin yenilenmesi
1975'ten bu yana 9 milyondan fazla 3 Serisi üreten fabrika, günlük 1.000 araçlık aktif üretimi aksatmadan 4 yıllık kapsamlı bir modernizasyon geçirdi. Tesis alanının üçte birinde yeni gövde atölyesi, montaj hatları, lojistik alanları ve son müşteri kontrollerinin yapıldığı teslimat salonu inşa edildi.
6 Seri üretim resmen başladı
Münih. BMW Group’un ana fabrikası olan Münih tesisinde, markanın tamamen elektrikli yeni modeli BMW i3’ün seri üretimi resmen başladı. Haziran ortasından bu yana siparişe açık olan Neue Klasse (Yeni Sınıf) ailesinin bu ikinci modeli, pazardan gelen yoğun talep sayesinde fabrikada dik bir üretim ivmesiyle banttan inmeye başladı.