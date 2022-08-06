Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Muzaffer Ermiş de son günlerde kente çok sayıda turist geldiğini söyleyerek, şu değerlendirmede bulundu:

“Rus turizminde bu konuda bir çeşitlilik olarak başlamış olacak. Aynı gemi 6 sefer daha Trabzon Limanı’na uğrayacaktır. 2017 yılından sonra ilk gemi olması dolayısıyla bir başka heyecan duyuyorum. 35 yıldır ben burada bu heyecanı yaşıyorum ama yeniden, yeniden böyle heyecanları yaşamak 5 yıl ardan sonrada güzel bir duygu oldu. Şehrimiz adına da mutluluk verici bir hadisedir. 327 Rus yolcu turistimiz var. 403 mürettebatı var. Bu Soçi merkezli hareket eden bir gemi. Soçi’den Sinop’a oradan da Trabzon’a, bazen de boğazları geçerek Çeşme’ye kadar uzanan bir seyri seferi söz konusu oluyor. Bu anlamda da Trabzon’da umut ediyoruz ki geçmişteki turist hareketliliğine Rus yolcuları da katmış oluruz.”

Ermiş, Trabzon Limanı’nın kruvaziyer turizmin en büyük aktörlerinden biri olduğunu vurguladı.