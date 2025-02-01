ARA
DOLAR
35,84
0,18%
DOLAR
EURO
37,15
-0,47%
EURO
GRAM ALTIN
3226,26
0,34%
GRAM ALTIN
BIST 100
10004,38
-0,77%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Turizm
  • Korunan alanlara ziyaretçi akını: Son 10 yılın rekoru kırıldı

Korunan alanlara ziyaretçi akını: Son 10 yılın rekoru kırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) bünyesindeki 677 korunan alan 2024'te 67 milyon 849 bin 852 ziyaretçiyi ağırlarken, bu alanda son 10 yılın rekoru kırıldı.

01 Şubat 2025 | 12:58
Korunan alanlara ziyaretçi akını: Son 10 yılın rekoru kırıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, DKMP Genel Müdürlüğünün yetki ve sorumluluğundaki korunan alanlara ilgi gösteriyor.

Havası, suyu, tarihi ve doğal kaynak değerleri, tabii görünümleri ve sakin ortamlarıyla ziyaretçilerine eğlenme, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme imkanı sunan bu alanlar 2024'te de vatandaşların gözdesi oldu.

49 milli park, 269 tabiat parkı, 111 tabiat anıtı, 32 tabiatı koruma alanı, 85 yaban hayatı geliştirme sahası, 14 Ramsar alanı, 59 ulusal ve 58 mahalli önemi bulunan sulak alan olmak üzere toplam 677 korunan alan, 2024'te toplam 67 milyon 849 bin 852 ziyaretçiyi ağırladı. Bu sayı 2002'de 168 korunan alan ve 5,5 milyon ziyaretçi olarak kayıtlara geçmişti.

EN FAZLA MARMARİS MİLLİ PARKI ZİYARET EDİLDİ

Vatandaşlar geçen yıl en fazla ilgiyi Marmaris Milli Parkı'na gösterdi. Bu parkı 11 milyon 637 bin 192 kişi ziyaret etti. Beydağları Milli Parkı 7 milyon 745 bin 417, Ormanya Tabiat Parkı 4 milyon 409 bin 414, Beyşehir Gölü Milli Parkı 3 milyon 584 bin 910, Uzungöl Tabiat Parkı 2 milyon 521 bin 123, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı 2 milyon 264 bin 451, Belgrad Ormanı 1 milyon 647 bin 999, Dilek Yarımadası ve Büyük Menderes Deltası Milli Parkı 1 milyon 586 bin 412, Burç Tabiat Parkı 1 milyon 557 bin 757 ve Uludağ Milli Parkı 1 milyon 468 bin 54 kişiyi ağırladı.

Korunan alanlar en fazla Ramazan ve Kurban bayramlarında ziyaret edildi. Ramazan Bayramı'nda 2 milyon 906 bin 385, Kurban Bayramı'nda 4 milyon 601 bin 672 kişi söz konusu alanlara ziyarette bulundu.

‘SON 10 YILIN REKORU’

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, DKMP Genel Müdürlüğü’nün bünyesindeki korunan alanların sayısını her geçen yıl artırdıklarını ve buna paralel olarak ziyaretçi sayısında da rekor sayıya ulaştıklarını belirtti.

Son 22 yılda hem korunan alan sayısının hem de ziyaretçi sayısının arttığını bildiren Yumaklı, DKMP Genel Müdürlüğü’nün yetki ve sorumluluğu altındaki korunan alanların sahip olduğu kaynakları koruma gayretinde olduklarını vurguladı.

Yumaklı, özellikle uzun tatil dönemlerini fırsat bilerek doğa ve açık hava aktivitelerini tercih eden vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla alan düzenlemeleri yaptıklarını, tanıtım merkezleri, seyir terasları, tur güzergahları ve macera parkurları gibi projeler hazırladıklarını, korunan alanları geleceğe taşımak için var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti.

Bu çalışmalarla her geçen yıl daha fazla sayıda vatandaşın korunan alanlarda vakit geçirmesini sağlamayı amaçladıklarının altını çizen Yumaklı, şunları kaydetti:

"2024'te ulaşılan 67 milyon 849 bin 852 ziyaretçi sayısı son 10 yılın rekoru. Yürüttüğümüz çalışmaların da etkisiyle vatandaşlarımızın korunan alanlara ilgisinin artmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Tabiat parklarını ve milli parkları ziyaret eden vatandaşlarımızın bu alanlardan güzel anılarla memnun bir şekilde ayrılmaları da bizleri ayrıca motive ediyor. Ülkemizin doğal güzelliklerini korumayı ve geliştirmeyi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz." AA

0
  • ALTIN GRAM - TL 3226,26 0,34%
  • ALTIN ONS 2800,34 0,17%
  • BIST 100 10004,38 -0,77%
  • DOLAR/JAPON YENI 155,077 0,535%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,45373 0,35033%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 98,575 0,4051%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,8372 0,1811%
  • EURO/DOLAR 1,0359 -0,4651%
  • EURO/TURK LIRASI 37,153 -0,466%
  • STERLIN/DOLAR 1,23997 -0,29751%
Borsa Haberleri
Apple'a 1980'de yatırılan 1000 dolar ne kadar oldu?
Kalyon Güneş halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Pasifik Teknoloji'den yeni satın almaya ilişkin açıklama var
Pasifik Teknoloji'den (PATEK) satın alma kararı
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı (31 Ocak)
Borsa haftayı düşüşle kapattı: Yeni haftada gündem yoğun
Birleşim Grup Enerji Yatırımları (BIGEN) halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı?
Yapı Kredi'den bilanço değerlendirmesi
THY bağlı ortaklığından sermaye artırımı kararı
CVK Madencilik’ten (CVKMD) bedelsiz açıklaması
30 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
Tüpraş'tan bağlı ortaklığın varlık edinimine ilişkin açıklama var
SPK'dan 11 para cezası, 14 suç duyurusu
SPK'dan yeni bülten: 1 yeni halka arz, 2 şirkete bedelsiz onayı
GERİ
İLERİ
Apple'a 1980'de yatırılan 1000 dolar ne kadar oldu?
Kalyon Güneş halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Pasifik Teknoloji'den yeni satın almaya ilişkin açıklama var
Pasifik Teknoloji'den (PATEK) satın alma kararı
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı (31 Ocak)
Borsa haftayı düşüşle kapattı: Yeni haftada gündem yoğun
Birleşim Grup Enerji Yatırımları (BIGEN) halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı?
Yapı Kredi'den bilanço değerlendirmesi
THY bağlı ortaklığından sermaye artırımı kararı
CVK Madencilik’ten (CVKMD) bedelsiz açıklaması
30 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
Tüpraş'tan bağlı ortaklığın varlık edinimine ilişkin açıklama var
SPK'dan 11 para cezası, 14 suç duyurusu
SPK'dan yeni bülten: 1 yeni halka arz, 2 şirkete bedelsiz onayı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL