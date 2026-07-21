Marmaris'te kruvaziyer hareketliliği: Dev gemi binlerce turist getirdi

Muğla'nın Marmaris ilçesi, kruvaziyer turizmi kapsamında binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Panama bayraklı "MSC Divina" adlı gemi, 4 bin 220 turistle ilçeye ulaştı.
1 Marmara Limanı'nın büyük iskelesine yanaştı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinden gelen, 333 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.
2 Gemide 4 binden fazla yolcu var
Gemide 4 bin 220 yolcu ile bin 220 personelin bulunduğu bildirildi.
3 Turistler, bazı bölgeleri ziyaret etti
Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni ziyaret etti.
4 Tekne turlarına da katıldılar
İlçe merkezindeki tarihi ve turistik alanları gezen turistlerin bir bölümü restoran ve kafelerde vakit geçirirken, çok sayıda yolcu da Dalyan, Kaunos ve günübirlik tekne turlarına katıldı.