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  • Marmaris'te kruvaziyer hareketliliği: Dev gemi binlerce turist getirdi

Marmaris'te kruvaziyer hareketliliği: Dev gemi binlerce turist getirdi

Muğla'nın Marmaris ilçesi, Panama bayraklı "MSC Divina" adlı kruvaziyerle gelen 4 bin 220 turisti ağırladı. Limana yanaşan gemiyle bölgeye ulaşan ziyaretçiler, ilçedeki turizm hareketliliğine katkı sağladı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Marmaris'te kruvaziyer hareketliliği: Dev gemi binlerce turist getirdi

Muğla'nın Marmaris ilçesi, kruvaziyer turizmi kapsamında binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Panama bayraklı "MSC Divina" adlı gemi, 4 bin 220 turistle ilçeye ulaştı.

1 Marmara Limanı'nın büyük iskelesine yanaştı

Marmara Limanı'nın büyük iskelesine yanaştı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden gelen, 333 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

2 Gemide 4 binden fazla yolcu var

Gemide 4 binden fazla yolcu var

Gemide 4 bin 220 yolcu ile bin 220 personelin bulunduğu bildirildi.

3 Turistler, bazı bölgeleri ziyaret etti

Turistler, bazı bölgeleri ziyaret etti

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni ziyaret etti.

4 Tekne turlarına da katıldılar

Tekne turlarına da katıldılar

İlçe merkezindeki tarihi ve turistik alanları gezen turistlerin bir bölümü restoran ve kafelerde vakit geçirirken, çok sayıda yolcu da Dalyan, Kaunos ve günübirlik tekne turlarına katıldı.

5 Bir sonraki durak Napoli Limanı

Bir sonraki durak Napoli Limanı

Kruvaziyerin bir sonraki durağının İtalya'nın Napoli Limanı olduğu öğrenildi.
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