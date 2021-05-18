Akyaka’nın bünyesindeki güzelliklerinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çaba gösterdiklerini vurgulayan Türkler, şöyle konuştu:

“Kadın Azmağı Deresi’ndeki su soğuk, sodalı ve içilebilir. Burada gezinti yaparken çıplak gözle deredeki tüm canlıları görebilirsiniz. Özellikle bölgede bulunan yılan balığı ve kefalleri görebilirsiniz. NASA’nın Akyaka’nın önemli bir değeri Kadın Azmağı Deresi’ne yer vermesi bölgeye olan ilgiyi de artırdı. NASA’nın paylaşımının ardından Muğla ve ilçelerinden de çok sayıda günübirlik ziyaretçi bölgeye gelerek alanı gezdi. Salgın sürecinin ardından yerli ve yabancı ziyaretçilerin buraya akın edeceğini düşünüyoruz.” Doğayla baş başa tatil geçirmek isteyenlere ev sahipliği yaptıklarını vurgulayan Türkler, bölgenin dağcılık, doğa yürüyüşü, bisiklet, tarih, kültür ve mimari değerler yönünden de önemli potansiyel barındırdığını kaydetti.