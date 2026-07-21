Olumsuz hava koşulları da durduramadı: Kapadokya'da balon turizminin ilk yarı bilançosu açıklandı

Balon pilotu Oğuzhan Alkan ise Kapadokya'da aynı anda onlarca balonun gökyüzüne yükselmesiyle festival atmosferi oluştuğunu belirtti.

Balon turuna ilginin sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla arttığını dile getiren Alkan, şunları kaydetti:

"Sıcak hava balonculuğu aslında Kapadokya'da peribacaların önüne geçmiş durumda. Her gün 150 balon uçuyor. Bu yoğunlukta uçuşun olduğu başka bir ülke yok. Bu yüzden yurt dışından gelen misafirlerimiz özellikle balon görselini görmek ve balonda uçmak için geliyor. Misafirlerimiz vadi yürüyüşlerinin ardından balon turuna katılıyor. Balon turunda yürüyüş yaptıkları vadileri gökyüzünden de izliyorlar. Ayrıca Kapadokya'daki en büyük güzelliklerden bir tanesi de gün doğumu. Sabah saatlerinde balonlarla beraber gün doğumunu izliyoruz. Bu eşsiz manzara turistleri mest ediyor."