Dünyada koronavirüs salgının en fazla yayıldığı ülke olan ABD’de toplam vaka sayısı 5.5 milyon kişiyi geçti. Ülkede bugüne kadar 173 binden fazla kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

ABD’de ekonomik etkilerinin sert bir şekilde hissedildiği pandemi süreci, turizm sektörüne de ağır darbe vurdu. Statista verilerine göre ülkede yaşayanlar iç turizme 2019 yılında 972 milyar dolar harcamıştı. Bu yıl bu harcamanın 583 milyar dolar seviyesinde kalması bekleniyor.

ABD’de turizm alışkanlıkları da değişiyor. Amerika’nın Sesi’nin haberine göre Californa’da bu yıl tatile gitmeyi rafa kaldıran ABD’lilerin tekne ve özel havuz kiralamaya ağırlık vermesi yeni bir sektörün canlanmasına neden oldu.

Pandemi nedeniyle tatile gidemeyenler teknelere akın ediyor. Tekne kiralama şirketleri taleplere yetişmekte zorlanıyor. Birçok alışkanlığın değiştiği pandemi döneminde tatilcilerin ilk tercihi daha korunaklı ve az kişinin bulunduğu tekneler. 2-30 kişilik teknelerde kaptanlı-kaptansız, mürettebatlı-mürettebatsız, günlük ya da saatlik kiralama yapmak mümkün. Kiralama öncesinde, tekne ayrıntılı bir temizlikten geçiriliyor.

HAVUZLARINI KİRALAMAYA BAŞLADILAR

Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) pandemi döneminde havuz kullanımına yeşil ışık yakmasının ardından, California’da ev sahipleri, bir telefon uygulaması üzerinden havuzlarını kiralamaya başladı. California plajlarındaki kalabalıktan uzak kalmak isteyenlerin tercih ettiği havuz kiralama uygulamasına ilgi büyük. Bazı kullanıcılar, Hollywood Tepeleri’nde, değeri 10 milyon doları aşan süper lüks yapıların havuzlarını kiralayabildiklerini söylüyor.

Saatlik havuz kiralama ücretleri, 15 dolarla 300 dolar arasında değişiyor.