Telegraph Rus turistlerin tatil için en çok tercih ettikleri ülkelerin ise Fransa, İtalya ve İspanya olduğunu söylüyor. Haberde "Bu üç ülke de hem NATO hem de AB üyesi ve Moskova’ya yaptırımlar uygulamış durumda. Ancak son bir yılda Rusların Fransa ve İtalya’daki otel konaklamaları %19’dan fazla arttı" diyor. Habere göre Ukraynalı diplomatlar bu durumdan rahatsız.

Telegraph'a göre Ukrayna’ya İngiltere ile birlikte güçlü destek veren ülkelerden Fransa varlıklı Rus turistlere sınırlarını açık tutmayı savunuyor. Haberde Rusların Türkiye, Gürcistan, Sırbistan gibi ülkeler üzerinden Avrupa’ya ulaşabildiği belirtiliyor.

Haberde yer alan rakamlara göre Rusların Fransa ve İtalya'da geceleme sayısı geçen yıl yüzde 19'dan fazla arttı. İspanya da Rus turistlerin en çok tercih ettiği destinasyonlar arasında yer almaya devam ediyor.

Telegraph'a göre, Rus vatandaşları 2024 yılında toplam 550.000'den fazla Schengen vizesi aldı; bu, bir önceki yıla göre yüzde dokuzluk bir artışa denk geliyor. İtalya, 152.000'den fazla vize ile özellikle aktifti; onu Fransa (yaklaşık 124.000) ve İspanya (111.000) takip etti.