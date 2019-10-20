Sheraton Ankara’ya yeni genel müdür
Global konaklama zinciri Marriott Intemational’ın Türkiye’deki ilk ‘Luxury Collection’ markası olan Lugal, A Luxury Collection Hotel ve Sheraton Ankara Hotel&Convention Center’ın yeni genel müdürü Ali Sarı, önümüzdeki dönemde renovasyon sürecini yönetmeye hazırlanıyor.
Global konaklama zinciri Marriott Intemational’ın Türkiye’deki ilk ‘Luxury Collection’ markası olan Lugal, A Luxury Collection Hotel ve Sheraton Ankara Hotel&Convention Center’ın yeni Genel Müdürü Ali Sarı oldu.
Turizm sektöründe 25 yıllık uluslararası deneyime sahip Ali Sarı, operasyon ve gelirler başta olmak üzere, satış ve yetenek yönetimi konularına hakim üst düzey yönetici olarak dikkat çekiyor.
Ali Sarı, yeni dönem projelerini anlattı.
Ali Sarı kimdir? Bize kendinizden bahseder misiniz?
İç mimarlık ve restorasyon bölümünde aldığım lisans eğitiminin ardından, Bilgi Üniversitesi’nde MBA, Cornell Üniversitesi’nde Liderlik ve Yetenek Yönetimi programını tamamladım. Fırsatını bulduğum her an aldığım eğitimlerle kişisel gelişimimi sürdürebilmek benim için çok değerli.
İş hayatına erken yaşta atıldım; Çırağan Palace Kempinski Hotel’de başlayan kariyerim sonrasında hem eğitim hayatıma devam etmek hem de uluslararası sektörel tecrübemi artrırabilmek için Amerika’ya taşındım. Sırasıyla Renaissance Philadelphia Hotel, Sheraton Newark Airport Hotel ve W Hotel New York’ta çalıştım.
Aynı zamanda New York Üniversitesi’nde ‘Konaklama Yönetimi’, Delaware Üniversitesi’nde ‘Yöneticilik & Liderlik’ eğitimleri aldım.
2010 yılında tekrar Türkiye’ye döndüm ve gelirler ve operasyon direktörlüğü görevlerinin ardından, önce Courtyard by Marriott İstanbul Airport Hotel, sonrasında ise Renaissance İzmir Hotel Genel Müdürü olarak kariyerime devam ettim. Şimdi ise Ankara’nın en iyi iki otelindeyim.
Sheraton Ankara ve Lugal Luxury Collection Hotel’le yollarınız nasıl kesişti?
Marriott markası bünyesinde uzun süredir farklı ülkelerde, şehirlerde ve farklı pozisyonlarda görev yapıyorum. Son olarak Renaissance İzmir Hotel’de genel müdürlük yaptığım dönemde bu iki değerli otelin bulunduğu kompleks için bir arayış vardı.
İki markayı da yeni vizyonları ile ileriye taşıyacak ve renovasyon sürecini yönetecek kişi olarak bölge yetkililerinin görevlendirmesiyle Ankara’ya geldim. Benim için oldukça gurur verici ve heyecanlı bir yolculuk başlamış oldu.
Kongre otelciliği konusunda Sheraton Ankara Hotel & Convention Center’ın farkı nedir?
5 bin metrekareye yayılmış, aynı anda 3 bin kişiye hizmet verebilen, farklı ihtiyaçlar için esnek seçenekler sunan toplam 21 toplantı salonuna sahip olmamız çok önemli bir ayrıcalık.
Her biri özgün niteliklere sahip olan bu toplantı salonlarının içerisinde 1.325 metrekarelik alanıyla şehrin en büyük balo salonlarında bir de bulunuyor.
Bunun yanı sıra, yeni nesil toplantı salonlarımızı bünyesinde barındıran Imagination Lab alanının rahat yapısı, modern tasarımı ve teknolojik altyapısı ile de dijital çağa ayak uyduruyoruz.
En büyük farkımız ise tecrübemiz; Sheraton Ankara’da geçmişten aldığımız gücü geleceğe taşıyoruz. Profesyonel ekiplerimizin her detayı en ufak ayrıntısına kadar öngörebilmesi, etkinlikleri mükemmel seviyeye getirmemizi sağlıyor.
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