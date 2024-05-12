Yazlık kiralarken nelere dikkat edilmeli? 8 öneri

Türkiye’deki sayfiye bölgeleri, pandemi öncesinde yaz döneminde tatil amaçlı gidilecek yerler olarak görülürken artık dört mevsim yaşanan yerler haline geldi. Çünkü pandemi hem yaşam tarzlarını değiştirdi hem de uzaktan çalışma gibi çalışma biçimlerinin önünü açtı. Bu durum da sayfiyelere ilgiyi artırdı. Yaşanan süreç sayfiyelerdeki konut fiyatları ve kiralarını da etkiledi. Yaz döneminin gelmesiyle beraber tatil planları başlamış durumda. Tatil seçenekleri arasında yazlık kiralamak da var. Peki, yazlık kiralarken nelere dikkat edilmeli? Ekonomist arşivinden bu konudaki önerileri derledik:
1 Piyasa Araştırması
Yazlık kiralarken konaklamayı planladığınız bölgede piyasa araştırması yapmanız, bölgedeki diğer benzer villaların fiyatlarını mutlaka kontrol etmeniz öneriliyor.
2 Güvenilir şirket
Kiralamak istediğiniz villanın ya da yazlığın fiyatı diğerlerine oranla dikkat çekecek ölçüde azsa, bunun nedeni mutlaka sorgulanmalı. Dolandırılmamak için mümkün olduğunca doğrudan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) üyesi bir seyahat şirketi ya da acentesi aracılığıyla rezervasyon yaptırılması öneriliyor.
3 Güvenilir siteler
Her zaman bilinen web siteleri ve uygulamalar kullanılması da bir diğer öneri olarak öne çıkıyor.
4 Sözleşme
Yazlık ev kiralayacak olanları mutlaka sözleşme yapmaları konusunda uyaran Elvan Kakıcı Şimşek, "Sezonluk ev kiralamak için yapılacak sözleşmede kira bedeli, kiranın hangi tarihte ne şekilde yatırılacağı, kiralamanın bitiş tarihi gibi bilgiler olmalı. Kiralanan evde bulunan demirbaşların ve kiralamaya dair özel şartların da sözleşmede yer alması gerekir" diyor. Kiralanan evdeki demirbaşlar ve kiralamaya dair özel şartlar da sözleşmede yer almalı.
5 Vergi, temizlik parası
Vergi ve temizlik parası gibi ekstra ücretlerin netleştirilmesi öneriliyor.
6 Takvimi kontrol edin
Siz yazlığı kiraladıktan sonra müsaitlik takvimi güncellenmiyorsa, büyük bir ihtimalle aynı tarihlerde defalarca kez farklı kişilere kiralanacaktır. O yüzden kiralama sonrası müsaitlik takvimini kontrol edin.
7 Özel koşullara dikkat
Evcil hayvan sahipleri kiralayacakları evde bu konuya dair bir kısıtlama bulunup bulunmadığını öğrenmeli. Site içinde ya da bungalov gibi tabiat içerisinde yer alan bir ev kiralayacak çocuklu aileler de yaş kısıtlaması olup olmadığına dikkat etmeli.
8 Kapora yanabilir
Müzik dinleme, misafir ağırlama gibi farklı konularla ilgili bir yasağın olup olmadığı da incelenmeli. Sözleşmelerde kiracının cayma hakkı genellikle bulunmadığından yazlık kiralarken giriş çıkış tarihlerinin çok iyi belirlemesi ve çok önemli bir neden olmadıkça rezervasyonun iptal edilmemesi öneriliyor.
Aksi takdirde sadece kaporanın yanmasıyla sınırlı kalmayıp, belirlenen kiralama ücretinin tamamının ödenmesi gerekebilir.