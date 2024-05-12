Yazlık kiralarken nelere dikkat edilmeli? 8 öneri

Türkiye’deki sayfiye bölgeleri, pandemi öncesinde yaz döneminde tatil amaçlı gidilecek yerler olarak görülürken artık dört mevsim yaşanan yerler haline geldi. Çünkü pandemi hem yaşam tarzlarını değiştirdi hem de uzaktan çalışma gibi çalışma biçimlerinin önünü açtı. Bu durum da sayfiyelere ilgiyi artırdı. Yaşanan süreç sayfiyelerdeki konut fiyatları ve kiralarını da etkiledi. Yaz döneminin gelmesiyle beraber tatil planları başlamış durumda. Tatil seçenekleri arasında yazlık kiralamak da var. Peki, yazlık kiralarken nelere dikkat edilmeli? Ekonomist arşivinden bu konudaki önerileri derledik:



1 Piyasa Araştırması Yazlık kiralarken konaklamayı planladığınız bölgede piyasa araştırması yapmanız, bölgedeki diğer benzer villaların fiyatlarını mutlaka kontrol etmeniz öneriliyor.

2 Güvenilir şirket Kiralamak istediğiniz villanın ya da yazlığın fiyatı diğerlerine oranla dikkat çekecek ölçüde azsa, bunun nedeni mutlaka sorgulanmalı. Dolandırılmamak için mümkün olduğunca doğrudan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) üyesi bir seyahat şirketi ya da acentesi aracılığıyla rezervasyon yaptırılması öneriliyor.

3 Güvenilir siteler Her zaman bilinen web siteleri ve uygulamalar kullanılması da bir diğer öneri olarak öne çıkıyor.

4 Sözleşme Yazlık ev kiralayacak olanları mutlaka sözleşme yapmaları konusunda uyaran Elvan Kakıcı Şimşek, "Sezonluk ev kiralamak için yapılacak sözleşmede kira bedeli, kiranın hangi tarihte ne şekilde yatırılacağı, kiralamanın bitiş tarihi gibi bilgiler olmalı. Kiralanan evde bulunan demirbaşların ve kiralamaya dair özel şartların da sözleşmede yer alması gerekir" diyor. Kiralanan evdeki demirbaşlar ve kiralamaya dair özel şartlar da sözleşmede yer almalı.

5 Vergi, temizlik parası Vergi ve temizlik parası gibi ekstra ücretlerin netleştirilmesi öneriliyor.

6 Takvimi kontrol edin Siz yazlığı kiraladıktan sonra müsaitlik takvimi güncellenmiyorsa, büyük bir ihtimalle aynı tarihlerde defalarca kez farklı kişilere kiralanacaktır. O yüzden kiralama sonrası müsaitlik takvimini kontrol edin.

7 Özel koşullara dikkat Evcil hayvan sahipleri kiralayacakları evde bu konuya dair bir kısıtlama bulunup bulunmadığını öğrenmeli. Site içinde ya da bungalov gibi tabiat içerisinde yer alan bir ev kiralayacak çocuklu aileler de yaş kısıtlaması olup olmadığına dikkat etmeli.