Sabancı Holding ve Aviva iştiraki olan AvivaSA, dikkat çekici projelerine devam ediyor. Kadın istihdamı konusunda oluşturduğu vizyonla hareket eden AvivaSA’da çalışanların yüzde 66’sı kadın çalışanlardan oluşuyor. Kadın yönetici oranı ise yüzde 50. Şirket, geçen yıl başlattığı toplumsal cinsiyet eşitliği programı ‘TogetHER’ kapsamında bu defa ‘Jump IT HigHER’ staj programını başlattı.

Toplumsal cinsiyet eşitliği

AvivaSA İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Burak Yüzgül, programla kadın üniversite öğrencilerini bilgi teknolojileri alanında yetiştirmeyi ve uzun vadede AvivaSA’da iş teknolojileri alanında çalışan kadın sayısını artırmayı amaçladıklarını vurguluyor. Yüzgül, “Programı stratejik bir kararla, AvivaSA içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliğini benimsetmeyi, tüm departmanlarda kadın ve erkek çalışan dengesini sağlamayı ve tüm çalışanlarımıza eşit haklar tanımayı amaçladığımız ‘TogetHER’ programı kapsamında hayata geçiriyoruz” diyor.

Çıkış noktalarının yaptıkları araştırmalarda, iş teknolojileri departmanında kadın-erkek çalışan sayısı dengesinin diğer departmanlara göre düşük olduğunu görmeleri olduğunu ve bu alana özel olarak odaklandıklarını söyleyen Burak Yüzgül, bu projeyle ilk aşamada 8 kadın üniversite öğrencisine ‘AvivaSA İş Teknolojileri’ alanında staj yapma olanağı sunacaklarını kaydediyor.

Başvurular sürüyor

AvivaSA tarafından yapılan açıklamada, başvuruları Mayıs 2020 sonuna kadar devam edecek programın bir yıl süreli olduğu ve üniversitelerin mühendislik bölümlerinde okuyan kadın öğrencilerin başvurularının değerlendirileceği vurgulandı. Staja hak kazanan öğrencilerin okul döneminde haftada minimum 2 gün AvivaSA’da çalışmaları bekleniyor. ‘Jump IT HigHER’ staj programıyla ilgilenen ve İstanbul üniversitelerinin mühendislik bölümlerinde okuyan kadın üniversite öğrencileri ilgili ilanı kariyer portalları üzerinden bulabilirler.