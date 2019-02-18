Koç Üniversitesi, biyomedikal üretimi yapacak

Şubat 18, 2019 0 Yorum 87 Okunma
Koç Üniversitesi, biyomedikal üretimi yapacak

Koç Üniversitesi, sosyal bilimler, tıp ve mühendislik alanlarındaki araştırmaları destekleyerek, çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılacak yüksek katma değerli biyomedikal cihazları Türkiye’de üretmeyi amaçlıyor.

Bunun için kurulan, “Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi (KUTTAM) Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Başkanı Naci Ağbal’ın katıldığı törenle açıldı.



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