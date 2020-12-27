Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Business sponsorluğunda yedincisi gerçekleştirilen CEO Club Online Summit’te pandemi sürecinde patlama yaşanan e-ticaret sektörü değerlendirildi. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, Garanti Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Çağrı Süzer ve Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın sektördeki gelişmeleri ve e-ticaret zincirinde değer yaratan yenilikleri konuştu.

23 Aralık 2020 – Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Business sponsorluğunda düzenlenen CEO Club Online Summit, dijitalleşmenin gücüyle iş dünyasının liderlerini bir araya getirmeye devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle online plaftforma taşınan CEO Club’ın yedinci online toplantısında Türkiye’de pandemi süreciyle ciddi bir artış kaydeden e-ticaret sektörü ele alındı ve sektörde 2021 yılına ilişkin beklenti ve hedeflerle e-ticaret zincirinde değer yaratan yenilikler ele alındı.

Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük’ün açılış konuşmasıyla başlayan CEO Club Summit’te, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin’in moderatörlüğünde Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, Garanti Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Çağrı Süzer ve Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın’ın katılımıyla e-ticaret zincirinde değer yaratan en son yenilikler konuşuldu.

Meltem Bakiler Şahin: İşletmelerin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunuyoruz

Pandemi sürecinde Türkiye’de e-ticaret sektörünün iş hacmini ikiye katladığını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Pandeminin tüketim alışkanlıklarında yarattığı değişim, online ticarete de doping oldu. Türkiye’de e-ticaret sektörü, 2020’nin ilk yarısında iş hacmini ikiye katladı. Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye’nin e-ticaret hacmi %64 artarak 91,7 milyar TL’ye yükseldi. E-ticaretteki hacim artışının %60’ının pandemi sonrasında kalıcı olması bekleniyor. Biz de Vodafone Business olarak işletmelerin yanında olmaya, onların ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmeye devam ediyoruz. Özellikle KOBİ’ler için rehber niteliğindeki Vodafone Business E-Ticaret Hizmet Paketi’ni hazırladık. Bu paket; alan adı, hosting, email, güvenli yedekleme, ödeme altyapıları, arama motoru optimizasyonu gibi özellikleriyle anahtar teslim e-ticaret sitesi kurma imkânı veriyor. KOBİ’ler ürünlerini birkaç kısa adımda Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarına aktararak büyük bir iş yükünden kurtuluyor. Öte yandan, uzaktan çalışma ve yönetme temelli yeni sistemlerle işletmelerin siber güvenlik ve veri merkezi servislerine yönelik ihtiyaçları artarken bulut sistemlerine geçişleri de hızlanmaya başladı. Biz de Veri Merkezi Çözüm Portföyümüz ile farklı sektörlerden işletmelerin ihtiyaçlarını analiz ederek, kritik iş uygulamalarını içeren IT iş yüklerini kesintisiz, güvenli ve kayıpsız şekilde barındırmalarını, IT altyapılarını uçtan uca yönetmelerini sağlamak için destek veriyoruz. Siber Güvenlik Operasyon Merkezi ile de iyi bir süreç yönetimi sağlayarak, siber güvenlik olaylarını belirliyor, analiz ediyor ve karşı aksiyon alınmasını sağlıyoruz. Vodafone Business’ın siber güvenlik alanında deneyimli ekibi ile tüm güvenlik ihtiyaçlarını karşılıyor ve önlemleri alıyoruz.”