İş dünyasının önde gelen şirketlerinin CEO’ları ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) liderleri ‘sürdürülebilirlik’ ve ‘sıfır atık’ konularını tartışmak üzere bir araya geliyor. Capital ve Ekonomist Dergileri öncülüğündeki ‘Sıfır Atık Zirvesi’ 9 Aralık’ta online ortamda gerçekleştirildi

Capital ve Ekonomist Dergileri, iş dünyasının önde gelen şirketlerinin CEO’larının ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) liderlerini yeni dönemin en kritik gündemi olan ‘sürdürülebilirlik’ ve ‘sıfır atık’ konularını tartışmak üzere bir araya geldi… Turkcell’in ana sporluğunda, BSH, Nestle Türkiye ve P&G’nin Fairy markasının co-sponsorluğunda yapılan Sıfır Atık Zirvesi, 9 Aralık’ta online olarak gerçekleştirildi T.C Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar’ın, ‘Türkiye’nin yeni vizyonu’ başlıklı bir açılış konuşması yaptığı etkinliğin sunumunu Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük gerçekleştirdi