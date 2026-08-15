Trabzon gastronomiyle turizm gelirini büyütmeye hazırlanıyor

Trabzon turizmde yeni bir büyüme alanının kapısını gastronomiyle açmaya hazırlanıyor. Doğal güzellikleri, tarihi mirası ve Körfez ülkelerinden aldığı yoğun ziyaretçi trafiğiyle son yıllarda turizmde önemli bir ivme yakalayan kent, şimdi bu potansiyeli mutfak kültürü üzerinden çeşitlendirmek için UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Gastronomi Şehri adaylığına odaklandı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, hedeflerinin yalnızca UNESCO unvanını almak olmadığını, gastronomiyi turizmden tarıma, yerel üretimden kültürel mirasa kadar uzanan bir ekonomik kalkınma modelinin merkezine yerleştirmek istediklerini söyledi.

1.5 milyar dolarlık turizm ekonomisi

Trabzon'un gastronomi hamlesinin arkasında güçlü bir turizm ekonomisi bulunuyor. Kent geçen yıl yaklaşık 1 milyon 447 bin ziyaretçi ağırlarken, turizm gelirinin 1,5 milyar doları aşmış durumda. Körfez ülkelerinin yanı sıra Avrupa, Orta Asya ve farklı coğrafyalardan doğrudan uçuşlarla ziyaretçi çeken Trabzon, bu pazarı gastronomi turizmiyle daha yüksek katma değerli hale getirmeyi hedefliyor.

Kentte yabancı ziyaretçi sayısının, bölgede yaşanan savaşlara rağmen geçen yıl yaklaşık 101 bin kişi arttı. Bu yılın ilk altı ayında ise yabancı ziyaretçi sayısında yaklaşık yüzde 3 gerileme görülürken, yerli ziyaretçi sayısı yaklaşık yüzde 50 arttı. Toplam turizm hareketliliğindeki artış ise yaklaşık yüzde 14 seviyesinde gerçekleşti.

Trabzon'un turizm altyapısı da büyüyen talebi karşılayacak şekilde genişliyor. Kentte yaklaşık 36 bin belgeli yatak kapasitesi bulunurken, farklı konaklama türleri de dahil edildiğinde toplam yatak arzının 100 bine yaklaştığı tahmin ediliyor.

Gastronomi gelirleri artıyor

Trabzon'un gastronomi hamlesini ekonomik açıdan önemli kılan unsurlardan biri de gastronominin turizm ekonomisindeki ağırlığı. Araştırmalara göre gastronominin güçlü olması destinasyonların ekonomik gelirlerine yaklaşık yüzde 30'luk bir katkı sağlıyor. Genç, yaptıkları çalışmalarla bu oranda bir büyüme yakalamayı hedeflediklerini belirtiyor.

Trabzon'un hedefi aynı zamanda potansiyeli yerel ekonomiye yaymak. UNESCO adaylık dosyasında gastronominin konaklama, yeme-içme, tarım, yerel üretim, lojistik, perakende ve hizmet sektörlerinde ekonomik hareketlilik yaratması bekleniyor.

15coğrafi işaretli ürün

Trabzon'un UNESCO adaylığındaki en güçlü argümanlarından biri ise sahip olduğu gastronomik miras. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş 15 coğrafi işaretli ürünü bulunan kentin dokuz ürünü gastronomi alanında yer alıyor. Akçaabat Köftesi, Trabzon Kuymağı, Vakfıkebir Ekmeği, Vakfıkebir Külek Peyniri, Tonya Tereyağı, Hamsiköy Sütlacı, Sürmene Pidesi, Arsin Foşa Fındığı ve Yomra Elması bu mirasın öne çıkan ürünleri arasında bulunuyor.

Genç, Trabzon'un 18 ilçesinin tamamında kendine özgü tarifler ve mutfak kültürleri bulunduğuna dikkat çekerken, taş fırın, kuzine ve bakır mutfak kültürünün halen yaşatıldığını belirtiyor. Hamsi kültürü, mısır temelli mutfak geleneği, fermente ürünler ve yayla süt ürünleri de Trabzon mutfağının temel unsurları arasında yer alıyor. Bu yıl Türkiye'den Unesco Gastronomi Şehri adayları arasında Trabzon'un yanı sıra Çorum da yer alıyor. UNESCO'nun Türkiye'deki mevcut gastronomi şehirleri arasında ise Gaziantep ve Hatay bulunuyor.