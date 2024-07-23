Xiaomi bu kez SU7 Ultra'yı tanıttı: Rekoru kırabilecek mi?

Daha önce Xiaomi SU7 Max modelini Çin'de test eden Auto Show Dergisi Yayın Yönetmeni Hırant Kasapoğlu'nun yeni prototip modelle ilgili yazısı şöyle:

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Mart ayında ilk modeli olan SU7 ve SU7 Max’ın teslimatlarını başlatmıştı. Hatta Pekin Fuarı ziyaretimizde, Xiaomi SU7 Max modelini Pekin caddelerinde kullanmış, youtube için videosunu çekmiş ve Auto SHOW dergisinde de ilk sürüş izlenimi haberini yayınlamıştık.

2 TANITIMI LEİ JUN YAPTI İlk aracını piyasaya çıkarmasının üzerinden henüz 4 ay geçmesine rağmen Xiaomi, bu modelin pistler için hazırlanmış, çok güçlü bir prototip versiyonunu daha duyurdu. SU7 Ultra prototipinin tanıtımını, Xiaomi’nin kurucusu Lei Jun yaptı.

3 REKOR KIRMAK İSTİYOR Almanya’daki Nürnburgring pistinin rekorunu kırmak için geliştirilen Xiaomi SU7 Ultra, Porsce Taycan Turbo GT’nin elinde bulunan elektrikli araçlar için pist rekorunu ele geçirmek istiyor. Böylece Taycan’a olan benzerliğiyle eleştirilen SU7, kendi evinde Alman spor otomobilini alt etmeyi hedefliyor.

4 PERFORMANS Xiaomi SU7 Ultra’nın performans verileri de oldukça heyecan veriyor. Standart SU7 Max modelinin 2 misli güce sahip.

5 HIZLANMA . Elektrik motorları toplam 1548 HP güç üretiyor. Aracın 0-100 km/s hızlanması 1,97 sn.

6 HIZ Elektrikli otomobilin son hızının ise 350 km/s’in üzerinde olması bekleniyor.

7 ŞARJ Hafiflik sağlamak için karoserin tamamında karbon fiber gövde elemanları kullanılmış. 1900 kg ağırlığındaki SU7 Ultra’da CATL’ın Qilin serisi hızlı şarjlı bataryalarına yer verilmiş. Xiaomi, 12 dk’dan daha kısa sürede tam şarj vaat ediyor.